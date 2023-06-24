مدبولي يكشف عن المشروعات المقرر إقامتها بمنطقة المقابر بعد إزالتها

قام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بجولة في منطقة القاهرة التاريخية لتفقد مشروعات التطوير التي تقوم بها الحكومة في هذه المنطقة.

وقال مدبولي، خلال الجولة، ان هناك توجيه وتكليف من رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لتفقد المقابر في هذه المناطق خصوصا انها منطقة صعبة جدا من حيث مستوي المياه الجوفية الموجودة بالمقابر، لافتا إلى ان حجم المياه الجوفية كبير ويؤدي الي انهيار المقابر.

واشار الي ان الحكومة تتحرك في تطوير منطقة القاهرة خاصة ونحن علي بعد امتار من متحف الحضارة وهذا بخلاف البعد الامني لذلك كان لابد من وضع تصور للتطوير.

وتابع: "هناك عشرات المقابر ستكون بديل لهذه المقابر التي اصبحت متهالكة بسبب المياه الجوفية، مؤكدا انه سيقام علي هذه المقابر حدائق او متنزهات او مجموعة من الطرق، لافتا إلى انه ممنوع اقامة اي مباني علي المقابر" .