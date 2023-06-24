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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة يعلن حالة الطوارئ في المحافظات ويوجه بالتصدي للتعديات خلال العيد

بدء المرحلة الثالثة
بدء المرحلة الثالثة للموجة ٢١ لازالة التعديات

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن بدء المحافظات اليوم السبت، ٢٤ يونيو، في تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية وتستمر حتى ١٤ يوليو المقبل، وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي بكل قوة وحسم للمعتدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية لاسترداد تلك الأراضي ومواجهة ظاهرة التعدي عليها وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة .

وأكد اللواء هشام آمنة، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم.

وشدد على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية تزامناً مع إجازة عيد الأضحى المقبلة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة بصفة مستمرة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد مع قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدي.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية للسيد رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها في هذا الشأن.

وأشار إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن المرحلة الأولى من الموجه الـ ٢١ بدأت من ٢٩ أبريل الماضي حتى ١٩ مايو ٢٠٢٣"، وأسفرت عن إزالة ٦٤٣٠ مبنى مخالف علي أملاك الدولة على مساحة ١.٦ مليون متر مربع فى جميع المحافظات، وإزالة ١٤٤٥ حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة ٤٤٠١ فدان، كما تم إزالة ١٥٤ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٨٧٥ فدانا بمحافظة بورسعيد .

فيما أسفرت المرحلة الثانية خلال الفترة من ٢٧ مايو وحتى ١٦ يونيو الشهر الجاري،عن إزالة ٥٠٧٧ مبنى مخالف على مساحة ١.٢ مليون متر مربع ، وإزالة ١٧٤٠ حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة ٥٦٣٦ فدانا، كما تم إزالة ١٤٠ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ١٠٦٤ فدانا بمحافظة بورسعيد.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بجهود المحافظات في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية علي مدار المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ٢١، بالإضافة إلى إلتزام المحافظات بالجدول الزمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية في جميع المحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع على مدار اليوم نتائج المرحلة الثالثة من الموجة ٢١ والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة

ونوه إلى ضرورة التنسيق بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من المرحلة الثالثة بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأى شكل من التعديات .

هشام امنة المرحلة الثالثة الموجة الـ٢١ لإزالة التعديات أجازة عيد الأضحى وزير التنمية المحلية

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