مدبولي: نقل 2000 أسرة من مجري العيون إلى مساكن حضارية بمدينة بدر

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء-خلال تفقده مشروع تطوير سور مجري العيون - إن المنطقة كانت غير حضارية وتم نقل 2000 أسرة الي منطقة حضارية بمدينه بدر، كما تم رفع معيشية السكان المتواجدين حيث كانوا يفتقرون للحياة الأدمية، لافتا إلى أن المنطقة كانت تحيطها المياه الجوفية وفي خلال عامين تم تطوير المنطقة بهذا المظهر الحضاري.

وأضاف مدبولي أن الدولة تسير بخطي سريعة لاستعادة هذه المناطق لرونقها مرة أخرى ، لافتا إلى أن نقل المقابر موضوع بسيط جدا ،فقد سبق أن قامت الحكومة بنقل ٢٢ معبدا فرعونيا منها معبد أبوسمبل، مؤكدا أن القاهرة ستعود لرونقها كما كانت من عشرات السنين.