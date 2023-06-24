خلوا بالكم من الرطوبة.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة| الطقس اليوم

تشهد حالة الطقس في البلاد، اليوم السبت، وغدا الأحد، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، على جميع أنحاء البلاد، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 35 درجة وعلى الصعيد 42 درجة مئوية.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

ويشهد الطقس، غدا الأحد، استمرار نشاط شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس وتحديدا فترة الظهيرة، لأنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وحول وجود نشاط للرياح، أوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس خلال اليومين القادمين سوف يشهد نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، بدأ الطقس يشهد ارتفاع في نسبة الرطوبة نهارا في الجو، ما يزيد من الإحساس بالحرارة عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس خلال هذا الأسبوع، فهي كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 34 و35 درجة.

السواحل الشمالية تتراوح بين 29 و30 درجة.

جنوب سيناء تتراوح من 36 إلى 38 درجة.

شمال الصعيد تتراوح من 35 إلى 36 درجة.

جنوب الصعيد تتراوح من 41 إلى 42 درجة.