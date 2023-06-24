سقوط صاحب شركة سياحة استولي علي أموال المواطنين بالقاهرة

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة صاحب شركة سياحة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم .

تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة روض الفرج قررت بتضررها من مالك شركة سياحة لقيامه بالنصب عليها والإستيلاء منها على مبلغ مالى عن طريق إيهامها بإجراء حجز لها بإحدى الفنادق بمدينة الإسكندرية ، إلا أنه لم يقم بذلك ورفض رد المبلغ المالى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين قيام مالك شركة سياحة كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول له معلومات جنائية بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم عقب إيهامهم بحجز رحلات ترفيهية لهم ، والترويج لنشاطه الإجرامى على مواقع التواصل الإجتماعى ، أمكن ضبطه ، وبحوزته طبنجة صوت وطلقات صوت ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة رتم إتخاذ الإجراءات القانونية.