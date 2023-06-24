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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جربها فورا.. ميزة طوارئ مخفية في Windows 11 لعلاج مشكلة تجمد جهازك

ميزة طوارئ مخفية
ميزة طوارئ مخفية في Windows 11

قد يتعرض مستخدمو الكمبيوتر أو اللاب توب أحيانا لمشكلة شائعة وهي تجمد الجهاز الذي يعملون عليه، والذي يؤدي إلى توقفه بشكل كامل لدرجة تمنعه من الاستجابة للفتح أو العمل مرة أخرى، الأمر الذي قد يتسبب في مشكلة كبيرة، خاصة في حالة القيام بأحد الأعمال المهمة. 

وبحسب موقع Windows Central، فإن هناك ميزة مخفية في نظام التشغيل Windows 11  يمكنها السيطرة على هذه المشكلة ومعالجتها بشكل سريع، وذلك من خلال الضغط على بضعة مفاتيح معينة لتمكين إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك في أي وقت من الأوقات. 

ويحتوي  Windows 11 على ميزة "إعادة التشغيل في حالة الطوارئ" المخفية، حيث يمكن للمستخدمين الضغط على Ctrl أثناء النقر على Power، الأمر الذي يجب أن يؤدي إلى إظهار قائمة الطوارئ ، وإذا نقر المستخدم على "موافق" ، فسيتم إعادة التشغيل. 

ومن المهم ملاحظة أنه سيتم فقد جميع المستندات والملفات والعمل غير المحفوظة، حيث تعد ميزة  "إعادة التشغيل في حالة الطوارئ" مصممة خصيصا كخيار أخير عندما يتعرض الكمبيوتر الخاص بك لحالة التجمد وعدم الاستجابة. 

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، فإنه يمكن أيضا استخدام Scroll Lock لتغيير سلوك بعض وظائف البرنامج، مثل قدرات التمرير، وبشكل عام، عند استخدام برنامج Excel ، يمكن نقل مفاتيح الأسهم للتمرير لأعلى أو لأسفل خلية واحدة في كل مرة عند تعطيل Scroll Lock. 

وعند تشغيلها، يمكن استخدام مفاتيح الأسهم للتمرير في المرة الواحدة، وفي الوقت نفسه، يمكن أن يكون زر القائمة مفيدًا أيضًا، وعند الضغط عليه، يكون له نفس تأثير النقر بزر الماوس الأيمن، ما يؤدي إلى فتح قائمة سياق للتطبيق الحالي قيد الاستخدام. 

على الرغم من أن هذا المفتاح غالبًا ما يتم نسيانه، إلا أنه قد يكون مفيدًا لأولئك الذين يجدون النقر على لوحة الماوس للكمبيوتر المحمول أمرًا صعبًا بعض الشيء. 

وباستخدام هذه الأزرار، يمكن لمستخدمي الكمبيوتر تفادي اللوحة تمامًا، حيث يمكن أيضًا استخدام مفاتيح الأسهم للتمرير عبر كل خيار قائمة، كما يمكن بعد ذلك الضغط على زر Enter لتحديد الخيار الذي تم اختياره، مع عدم ترك يديك لوحة المفاتيح مرة واحدة. 

 

 

 

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