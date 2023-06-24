عملية عسكرية للجيش الروسي في روستوف للتصدي لـ فاجنر

بدأ الجيش الروسي، اليوم السبت، بتنفيذ عملية عسكرية في منطقة فورونيج للتصدي لقوات فاجنر، بعد سيطرة الأخيرة عليها في وقت سابق اليوم.

تم رصد أعضاء من مجموعة فاجنر في مدينة روستوف أون دون الروسية ، وهي مركز لوجستي رئيسي لجهود موسكو الحربية في أوكرانيا، حيث أعلن زعيم المجموعة شبه العسكرية السيطرة على المدينة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وفي وقت لاحق، أعلن قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، إسقاط طائرة مروحية روسية حاولت مهاجمة قواته في منطقة فورونيج.

وقال قائد فاجنر :إن "لا أحد من قواتي سيسلم نفسه بناء على طلب بوتين"، مشيرا إلى أنه "من الخطأ أن يتهمنا بوتين بالخيانة".

وأضاف "لا نريد أن تعيش روسيا لفترة أطول في ظل الفساد والأكاذيب".

وسيطرت قوات فاجنر، في وقت سابق اليوم السبت، على كل المواقع العسكرية في فورونيج" على بعد 500 كيلومتر من موسكو، وفقا لمصادر روسية.

وقال قائد فاجنر: "موجودون في مركز قيادة المنطقة الجنوبية وسيطرنا على المنشآت العسكرية والمطار في روستوف".

وفي وقت سابق، قال بريجوجين إنه وعناصره البالغ عددهم 25 ألفا "مستعدون للموت" من أجل "تحرير الشعب الروسي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، في خطاب استثنائي نقله التلفزيون اليوم السبت، إن "التمرد المسلح" لمجموعة فاجنر العسكرية الخاصة "خيانة"، وأن أي شخص يحمل السلاح ضد الجيش الروسي سيعاقب.

وأضاف أنه سيفعل كل شيء لحماية روسيا، وأنه سيتم اتخاذ "إجراء حاسم" لتحقيق الاستقرار في روستوف أون دون، وهي مدينة بالجنوب قال يفجيني بريجوجين رئيس مجموعة فاجنر إن قواته سيطرت على جميع المنشآت العسكرية فيها.