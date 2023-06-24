أعين ملونة وجسم حصان .. أغرب عجل بسوق الأضاحي هذا العام

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، حيث تتجهز كافة الأسواق لإستقبال المواطنين لشراء الأضاحى بمختلف أنواعها وأشكالها، حيث يتوافد الأهالى على الأسواق للحصول على أفضل ذبيحة للأضحية فى العيد بأفضل الأسعار.

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وخلال جولة بسوق السبت لبيع الاضاحي بمدينة القصاصين بمحافظة الاسماعيلية، أجري صدي البلد بث مباشر رصد خلاله أغرب عجل بالموسم والذي يتمتع بأعين ملونة وجسم حصان.

يقول صاحبه خلال البث، أنه يختلف عن باقي الأضاحي المنتشرة بالأسواق خاصة لتمتعه بأعين ملونة " خضراء"، وجسم حصان، مرجعا السبب لان جيناته نادرة غير متداولة، بالإضافة إلي لون جلده المميز لأنه معلوف بيتي _علي حد وصفه.

وعن سعره، قال إنه يصل الي ٥٨ الف سعر بيع.

https://fb.watch/lmuLSbt8SA/?mibextid=YCRy0i

ويعتبر سوق السبت بمدينة القصاصين بمدينة الإسماعيلية واحدا من أهم اسواق بيع الاضاحي بشرق الجمهورية، حيث يتوافد عليه التجار من مدن القناة والشرقية، كل اسبوع، ويبدأ التجهيز له من مساء الجمعة وحتي ساعة متأخرة يوم السبت، ويشهد إقبالا كبيرا وخاصة مع اقتراب عيد الاضحى المبارك.

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