إطلالة كاجوال.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور

تألقت الفنانة منة فضالي، في ظهور مميز بأحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بإطلالة كاجوال، وتسريحة شعر ضفيرة، ولاقت تفاعلاً واعجاب كبير من الجمهور.

على جانب آخر، كشفت الفنانة منه فضالي سر نجاح مسلسل جعفر العمدة وسبب جذب ملايين المشاهدين له طوال أيام شهر رمضان2023

وقالت إنه من أهم عوامل نجاح المسلسل هو مشاركة الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي اللذين قدما العمل بشكل جذب المشاهدين.

منة فضالي :

وكانت قد نشرت الفنانة منة فضالي صورة لوالدتها من داخل المستشفى، قبل لحظات من دخولها الرعاية المركزة عبر حسابها على فيسبوك، وطلبت من الجمهور الدعاء لها.

وعلقت منة فضالي على الصورة قائلة:" أمي داخله الرعاية ادعولها ربنا يشفيكي يا امي ويخليكي ليا و ميحرمنيش منك ابدا"، وذلك بإحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبر.

تعرضت والدة منة فضالي للعديد من الأزمات الصحية خلال الفترة الماضية، وخرجت من المستشفى بعد وعكة في شهر يوليو الماضي.