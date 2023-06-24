نصائح لمرضي الكوليتسرول والدهون الثلاثية قبل تناول لحوم العيد

تناول اللحوم الضاني من اهم مظاهر الاحتفال بعيد الاضحي ، والجميع يتناولون اللحمة طوال ايام العيد بشراهة ، ولكن هناك فئات معينة من الممكن ان تسبب لهم اضرار صحية خطيرة ، ومن هؤلاء مرضي الكوليسترول والدهون الثلاثية ، حيث تسبب لهم مخاطر صحية نظرا لاحتواء هذه اللحوم علي دهون مشبعة التي قد تسبب مشاكل في القلب وارتفاع ضغط الدم .. نرصد في هذا التقرير نصائح لمرضي الكولسترول والدهون الثلاثية قبل تناول لحوم العيد وفقا لموقع Eatingwell



نصائح لمرضي الكولسترول والدهون الثلاثية قبل تناول لحوم العيد

⁃ من الضروري على مرضى الكوليسترول والدهون الثلاثية أن يبتعدوا عن تناول لحم الضأن بسبب احتوائه على نسبة عالية من الدهون

⁃ ينبغي علىهم أن يتناولوا اللحوم المسلوقة أو المشوية فذلك يعمل على تقليل السعرات الحرارية بها.

⁃ تناول الخضراوات بجانب اللحم وهناك أهمية كبيرة لتناول طبق السلطة المليء بالخضراوات، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، التي تعمل على التقليل من امتصاص الدهون، ما يساهم في ضبط نسبة الكوليسترول بالدم.

⁃ تقطيع اللحم إلى قطع صغيرة، حتى نستطيع التحكم في نسبة الدهون وضمان أن كل قطعة تحتوي على كمية قليلة من الدهون.

- تناول العصائر الطازجة أثناء الأكل.

- مضغ الأكل جيدًا مع وضع كميات قليلة في الفم.

⁃ تناول المكسرات حيث تعد المكسرات من الأطعمة المهمة والمفيدة لمرضى الكوليسترول والدهون الثلاثية وهذا يرجع لاحتوائها علي نسبة معتدلة من الدهون الصحية، التي تساهم في خفض الكوليسترول الضار بالدم.

⁃ تناول الزبادي بعد تناول اللحم حيث تحتاج اللحوم الحمراء وقتًا طويلًا في عملية الهضم، وهذا يرجع لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين والدهون، مايسبب مشكلة للمعدة، ولتجنب الإصابة بالاضطرابات الهضمية، يجب تناول كوب من الزبادي بعد تناول اللحوم لتحسين وتسهيل عملية الأمعاء وعملية الهضم.