أخبار الفن.. وفاة المخرج جميل المغازي.. خطوبة مريم الخشت

وفاة المخرج جميل المغازي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها خطوبة مريم الخشت، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

انتهت الفنانة نانسي عجرم، من تسجيل أغنيتين جديدتين لها، مؤخرا، وتستعد لطرحهما خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع الموسم الصيفي.

يستقبل الفنان محمد السعدني، واجب العزاء في وفاة أمه، مساء اليوم، السبت 24 يونيو، في مسجد الحامدية الشاذلية، بالمهندسين.

شارك الفنان صلاح عبد الله، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهر صلاح عبد الله بلوك مختلف، وعلق مازحا: “لوك العيد جلو اللوك ولا أعمله بلوك”.

توفي صباح اليوم السبت 24 يونيو، المخرج الكبير جميل المغازي، بعد صراع مع المرض، ولم يتم حتى الآن الاعلان عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

احتفلت الفنانة الشابة مريم الخشت، ليلة أمس الجمعة 23 يونيو، بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني، ولم تكشف عن هويته، وذلك وسط الأهل والأصدقاء.

توفي صباح اليوم السبت 24 يونيو، المخرج الكبير جميل المغازي، بعد صراع مع المرض، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

قال المخرج جميل جميل المغازي، إن جثمان والده يمكث الآن في مستشفى نيورو اسبيتاليا، في مدينة السادس من أكتوبر.

اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي الدكتور الفنانة سميرة محسن لإطلاق اسمها على الدورة الثامنة للمهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 25 الي 30 نوفمبر ٢٠٢٣ بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء تحت شعار : ( باليقين نصنع المستحيل) .

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، عن اختيار المنتجة والمخرجة ماريان خوري مديرًا فنيًا للمهرجان، اعتبارًا من الدورة السادسة التي تُعقد من 12 إلى 20 أكتوبر 2023 في مدينة الجونة.

يستعد فنان العرب محمد عبده، لإحياء حفل غنائي ساهر له، على مسرح سمرة في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، يوم 30 يونيو الجاري، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

قررت أسرة المخرج الراحل جميل المغازي، تشييع جنازته من مسجد الشرطة في منطقة السادس من أكتوبر، عقب صلاة الظهر، وذلك غدا الأحد 25 يونيو.