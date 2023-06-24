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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. وفاة المخرج جميل المغازي.. خطوبة مريم الخشت

أخبار الفن
أخبار الفن

وفاة المخرج جميل المغازي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها خطوبة مريم الخشت، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها: 

نانسي عجرم تنتهي من تسجيل أغنيتين جديدتين

انتهت الفنانة نانسي عجرم، من تسجيل أغنيتين جديدتين لها، مؤخرا، وتستعد لطرحهما خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع الموسم الصيفي.

 

محمد السعدني يستقبل واجب العزاء في أمه بالحامدية الشاذلية.. اليوم

يستقبل الفنان محمد السعدني، واجب العزاء في وفاة أمه، مساء اليوم، السبت 24 يونيو، في مسجد الحامدية الشاذلية، بالمهندسين.

 

لوك العيد.. صلاح عبد الله يمازح جمهوره بصورة غريبة

شارك الفنان صلاح عبد الله، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهر صلاح عبد الله بلوك مختلف، وعلق مازحا: “لوك العيد جلو اللوك ولا أعمله بلوك”.

 

ادعوله بالرحمة.. وفاة المخرج الكبير جميل المغازي

توفي صباح اليوم السبت 24 يونيو، المخرج الكبير جميل المغازي، بعد صراع مع المرض، ولم يتم حتى الآن الاعلان عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

 

مريم الخشت تحتفل بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني

احتفلت الفنانة الشابة مريم الخشت، ليلة أمس الجمعة 23 يونيو، بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني، ولم تكشف عن هويته، وذلك وسط الأهل والأصدقاء.

 

وفاة المخرج جميل المغازي.. بدأ حياته بـ2 جنيه وصلى على زوجته كالمسلمين

توفي صباح اليوم السبت 24 يونيو، المخرج الكبير جميل المغازي، بعد صراع مع المرض، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

 

وفاة المخرج جميل المغازي.. تعرف على مكان جثمانه وموعد الجنازة

قال المخرج جميل جميل المغازي، إن جثمان والده يمكث الآن في مستشفى نيورو اسبيتاليا، في مدينة السادس من أكتوبر.

 

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح يطلق اسم سميرة محسن على دورته الثامنة

اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي الدكتور الفنانة سميرة محسن لإطلاق اسمها على الدورة الثامنة للمهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 25 الي 30 نوفمبر  ٢٠٢٣ بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء تحت شعار : ( باليقين نصنع المستحيل) .

 

الجونة السينمائي يختار ماريان خوري مديرا فنيا للمهرجان

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، عن اختيار المنتجة والمخرجة ماريان خوري مديرًا فنيًا للمهرجان، اعتبارًا من الدورة السادسة التي تُعقد من 12 إلى 20 أكتوبر 2023 في مدينة الجونة.

 

طرح التذاكر اليوم.. محمد عبده يحيي حفل عيد الأضحى في أبها

يستعد فنان العرب محمد عبده، لإحياء حفل غنائي ساهر له، على مسرح سمرة في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، يوم 30 يونيو الجاري، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

 

وفاة المخرج جميل المغازي.. تعرف على مكان تشييع جنازته

قررت أسرة المخرج الراحل جميل المغازي، تشييع جنازته من مسجد الشرطة في منطقة السادس من أكتوبر، عقب صلاة الظهر، وذلك غدا الأحد 25 يونيو.

 

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