وفاة المخرج جميل المغازي.. بدأ حياته بـ2 جنيه وصلى على زوجته كالمسلمين

توفي صباح اليوم السبت 24 يونيو، المخرج الكبير جميل المغازي، بعد صراع مع المرض، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

وكتب نجل المخرج جميل المغازي، عبر فيسبوك: «لا حول ولا قوه إلا بالله .. أبويا جميل المغازى فى ذمة الله.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسعدك فى الجنة زى ما كنت بتسعدنا دايماً.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

جميل المغازي والـ 2 جنيه

قبل عدة أشهر، تحدث المخرج والمنتج الكبير جميل المغازي، عن نشأته وبدايته، وأنه ولد في محافظة كفر الشيخ وجاء إلى القاهرة بعد المرحلة الثانوية لاستكمال دراسته في المعهد الصناعي وكان يحصل على مصروف شهري 2 جنيه، كان حريصا على أن يدرس في معهد التمثيل مع دراسته الأساسية.

وأضاف جميل المغازي، خلال لقائه مع الإعلامي أيمن عدلي برنامج كنور الوطن، قبل افتتاح التلفزيون بعام طالب الممثل والمخرج محمود السباع العمل معه كمساعد مخرج، ثم سافر إلى ألمانيا للتدريب، وعمل دبلومة في الإخراج، موضحا أن تعامل مع أفضل المخرجين في ألمانيا.

وأوضح جميل المغازي، أنه جاء إلى مصر وقدم العديد من البرامج في التلفزيون مع الإعلامية فريال صالح، وأجرى لقاءات مع كوكبة من النجوم الكبار منهم فريد شوقي وحسين فهمي وهاني شاكر ولبلبة وعمر الجيزاوي وعادل إمام، مضيفا أنه كان حريصا على عمل حوار مع الإعلامي الكبير مفيد فوزي بعد أن قرر فصل الدراما.

جميل المغازي يصلي على زوجته في الكنيسة

وقبل 7 سنوات، قال المخرج جميل المغازي، إن زوجته توفيت عام 2003، وذهب لدفنها بألمانيا وكانت مسيحية الديانة، موضحا أنه بوصوله الكنيسة طلبت منه الراهبة الصلاة على زوجته صلاة المسلمين.

وتابع جميل المغازي، خلال استضافته ببرنامج " العاشرة مساء"، مع الإعلامي وائل الابراشي، أنه من المدهش ان الراهبه عقب تلاوة الصلاة المسحية على زوجتي وجهة الصندوق الذي يوجد به المتوفاة تجاه الكعبة وطلبت من الصلاة.

حول المخرج جميل المغازي

ويعد المخرج الكبير جميل المغازي من اهم مخرجي التلفزيون المصري وقال المغازي، إن التليفزيون كان يكلفه هو والإعلامي مفيد فوزي بعمل سهرات لمجموعة من الفنانين منهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ وزكي طليمات، مشيرا إلي أنه لم يهتم فقط بهؤلاء النجوم واهتم بالعمل والتصوير واللقاءات مع شخصيات أخري منها احسان عبد القدوس ويوسف ادريس وفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي.

وأضاف جميل المغازي، خلال لقاء تلفزيوني أنه قام بعمل تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العملاقة، موضحا أنه كان يفضل أن يعمل معه محاور جيد لذلك اختار الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية أمال بركة وقاموا بعمل حوارات ولقاءات نادرة مع عمالقة الفن والأدب والفكر.

وأشار جميل المغازي، إلى أنه يشاهد دائما الحلقات التي تم تسجيلها مع هؤلاء العملاقة منهم عادل أمام ونور الشريف وفؤاد المهندس وكمال الشناوي ونجلاء فتحي وتوفيق الحكيم وعبد الرحمن الأبنودي وفيروز وماجدة الرومي وغيرهم من الشخصيات العظيمة والحلقات تعدت 500 ساعة.

وكشف المخرج الكبير جميل المغازي، عن العديد من الكواليس والمفاجآت التي تعرض لها مع كل شخص خلال تصويره وحواراته مع الفنانين والأدباء والمفكرين، مؤكدا أن هناك عددا من الحلقات نادرة لم تذع حتى الآن، ولم تتواجد مع أحد حتى المذيعين الذين قاموا بعمل الحوارات معهم.