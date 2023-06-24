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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة المخرج جميل المغازي.. تعرف على مكان جثمانه وموعد الجنازة

جميل المغازي
جميل المغازي

قال المخرج جميل جميل المغازي، إن جثمان والده يمكث الآن في مستشفى نيورو اسبيتاليا، في مدينة السادس من أكتوبر. 

وأضاف جميل جميل المغازي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن الجنازة سيتم تشييعها ظهر غد الأحد 25 يونيو، لأن شقيقه الأكبر سوف يعود مساء اليوم من دبي، ليشارك في الجنازة والعزاء. 

 

وفاة جميل المغازي

توفي صباح اليوم السبت 24 يونيو، المخرج الكبير جميل المغازي، بعد صراع مع المرض، ولم يتم حتى الآن الاعلان عن تفاصيل الجنازة والعزاء. 

وكتب نجل المخرج جميل المغازي، عبر فيسبوك: «لا حول ولا قوه إلا بالله .. أبويا جميل المغازى فى ذمة الله.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسعدك فى الجنة زى ما كنت بتسعدنا دايماً.. إنا لله وإنا إليه راجعون». 

 

حول المخرج جميل المغازي

ويعد المخرج الكبير جميل المغازي من اهم مخرجي التلفزيون المصري وقال المغازي، إن التليفزيون كان يكلفه هو والإعلامي مفيد فوزي بعمل سهرات لمجموعة من الفنانين منهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ وزكي طليمات، مشيرا إلي أنه لم يهتم فقط بهؤلاء النجوم واهتم بالعمل والتصوير واللقاءات مع شخصيات أخري منها احسان عبد القدوس ويوسف ادريس وفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي.

وأضاف جميل المغازي، خلال لقاء تلفزيوني  أنه قام بعمل تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العملاقة، موضحا أنه كان يفضل أن يعمل معه محاور جيد لذلك اختار الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية أمال بركة وقاموا بعمل حوارات ولقاءات نادرة مع عمالقة الفن والأدب والفكر.

وأشار جميل المغازي، إلى أنه يشاهد دائما الحلقات التي تم تسجيلها مع هؤلاء العملاقة منهم عادل أمام ونور الشريف وفؤاد المهندس وكمال الشناوي ونجلاء فتحي وتوفيق الحكيم وعبد الرحمن الأبنودي وفيروز وماجدة الرومي وغيرهم من الشخصيات العظيمة والحلقات تعدت 500 ساعة.

وكشف المخرج الكبير جميل المغازي، عن العديد من الكواليس والمفاجآت التي تعرض لها مع كل شخص خلال تصويره وحواراته مع الفنانين والأدباء والمفكرين، مؤكدا أن هناك عددا من الحلقات نادرة لم تذع حتى الآن، ولم تتواجد مع أحد حتى المذيعين الذين قاموا بعمل الحوارات معهم.

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