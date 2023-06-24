قرار عاجل من الزمالك بعد إعلان مواعيد مباريات البطولة العربية

استقر مسئولو نادي الزمالك، على قرار عاجل بعد إعلان الاتحاد العربي لكرة القدم مواعيد مباريات الفارس الأبيض في البطولة العربية، والتي تنطلق أحداثها يوم 27 من شهر يوليو المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "الزمالك يبلغ الثلاثي محمود علاء وأوباما وحمدي علاء بالمشاركة مع الفريق في البطولة العربية وعودتهم بشكل رسمي نهاية الموسم".

ومن المقرر أن يلتقى نادي الزمالك في الجولة الأولي أمام نادي الاتحاد المنستيري، ويلاقي الفارس الأبيض في الجولة الثانية نادي الشباب السعودي، وتقام المباراة الأخيرة أمام نادي النصر السعودي يوم 3 من شهر أغسطس المقبل.