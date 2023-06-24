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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرمان جديد من أوسوريو للبطولة العربية

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، قرر الاستعانة بالثلاثي محمود علاء وحمدي علاء ويوسف أوباما في قائمة الأبيض التي ستخوض البطولة العربية.

واستقر الجهاز الفني على عودة الثلاثي بعد انتهاء إعارتهم للاتحاد السكندري والبنك الأهلي والحزم السعودي بنهاية الموسم الجاري، في ظل حاجة الفريق لخدماتهم في الفترة المقبلة.

وأكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالزمالك، في تصريحات خاصة، أن الثلاثي سيتواجد مع الأبيض في البطولة العربية التي ستقام في السعودية نهاية الشهر الجاري.

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