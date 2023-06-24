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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغربية.. تشديد الرقابية على الأسواق خلال أيام العيد

محافظ الغربية
محافظ الغربية

 وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، التهنئة لأهالي محافظة الغربية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال ترأسه لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ونجوى العشيري السكرتير العام، والعميد هاني محمد عامر المستشار العسكري وعلي عبد الستار السكرتير المساعد.

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وقبل البدء في جدول الأعمال وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى في غرف العمليات الرئيسية والفرعية وإلغاء الإجازات مع المتابعة المستمرة لرصد أي تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحالات البناء المخالف، مع استمرار تنفيذ حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحال ومنافذ بيع السلع الغذائية، موجهاً بضرورة اتباع كافة التعليمات الواردة في المنشور الصادر لرؤساء المدن بخصوص فترة العيد.

وخلال الاجتماع ناقش المجلس عدد من الموضوعات ووافق على تخصيص قطعة أرض بحي ثان المحلة الكبرى وذلك لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها لصالح هيئة الأبنية التعليمية، إلى جانب الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بقرية بطينة مركز المحلة لإقامة مكتب بريد مطور لصالح الهيئة القومية للبريد، كما تمت الموافقة على السير في إجراءات تخصيص 6 قطع أراضي لإقامة مشروعات نفع عام عليها لصالح مبادرة حياة كريمة.

كما وافق المجلس على إقامة المجلس القومي للمرأة لعدد من المشاغل التدريبية للسيدات بمراكز (زفتى، كفر الزيات والمحلة الكبرى) مقابل حق انتفاع إلى جانب الموافقة على استخدام قطعة أرض بجوار مقر المجلس كمنفذ لبيع منتجات الفرع مقابل حق انتفاع، وفي سياق آخر وافق المجلس على البحث عن قطعة أرض بمساحة 8 فدان لإقامة حاضنة أعمال صناعية لصالح إحدى مؤسسات المجتمع المدني فضلاً عن موافقة المجلس على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة وشركة التعاون للبترول لإنشاء وتشغيل محطات تموين وخدمة وقود وغاز متكاملة.

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