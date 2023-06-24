احذر التجاهل.. إجراءات فورية لابد من تفعيلها عند سخونة هاتفك الآيفون 

عندما يصبح هاتفك الآيفون بك ساخنًا جدًا ، سترى عددًا من علامات التحذير، وستشعر بالحرارة عند لمسها ، ولكن قد تلاحظ أيضًا أن الهاتف يعمل بشكل أبطأ ، أو أن الشاشة أصبحت سوداء ، أو فشلت في الشحن ، أو الكاميرا ترفض التقاط الصور.

ويمكن لارتفاع درجة حرارة هاتفك الآيفون أن تلحق الضرر بالمكونات الداخلية ، خاصة البطارية والمعالج ، إذا تركتها تعمل ساخنة لفترة طويلة، وذكر موقع Business Insider عددا من النصائح والإجراءات الفورية التي يجب تفعيلها فورا عند ارتفاع درجة حرارة هاتفك الآيفون بشكل ملحوظ:



أغلق جميع التطبيقات



يمكن أن يؤدي تخفيف عبء عمل المعالج إلى منعه من توليد حرارة زائدة واستنزاف البطارية بسرعة كبيرة، لذا يجب أن يكون إغلاق جميع التطبيقات هو أول شيء تفعله.

أعد تشغيل هاتفك الآيفون

إذا لم يكن لديك الوقت أو الصبر لإغلاق تطبيقاتك ، فيمكنك ببساطة إعادة تشغيل هاتفك الآيفون، وسيؤدي ذلك إلى إغلاق جميع التطبيقات المفتوحة تلقائيًا.

قم بالتبديل إلى شاحن آبل الأصلي



بعض أجهزة الشحن التي لا تحمل علامة تجارية تكون أرخص من أجهزة الشحن الأصلية، ولكن تكمن الخطورة في أن الشاحن غير مصمم بدقة لتغذية كمية الطاقة المطلوبة، لذلك قد يكون هناك تحميل زائد على هاتفك إلا أن استبدال ذلك بشاحن أصلي قد يحل المشكلة.

استخدم وضع الطائرة



يمكن أن يكون الاتصال المستمر بالإنترنت هو مصدر المشكلة التي تواجهها، وتشغيل وضع الطائرة يمكن أن يساعدك في التغلب عليه.

قم بتحديث هاتفك الآيفون



تأكد من أنك تقوم دائمًا بتشغيل أحدث إصدار من iOS ، لأنه يأتي مع تحسينات في الأداء يمكن أن تمنع ارتفاع درجة حرارة هاتفك، كما يجب عليك أيضًا تحديث تطبيقاتك للسبب نفسه ، لإزالة تصحيحات الأخطاء التي قد تتسبب في حدوث مشكلات في الأداء تؤدي إلى زيادة تحميل المعالج.

قم بضبط السطوع التلقائي

يمكن أن يستنفد شحن البطارية ويتسبب في سخونة هاتفك، ويحتوي آيفون على إعداد يقوم تلقائيًا بضبط السطوع بناءً على الظروف من حولك.

استخدم وضع الطاقة المنخفضة



كلما طالت مدة تشغيل الشاشة ، زادت الحرارة التي يولدها هاتفك ، وزادت طاقة البطارية التي تفقدها، يمكنك تقليل مقدار الوقت الذي تظل فيه شاشتك في تفعيل من خلال تمكين وضع الطاقة المنخفضة.