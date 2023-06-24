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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافس الزمالك .. النصر السعودي يتخلص من حارس مرماه

صدى البلد

أكدت تقارير صحفية، إن إدارة نادي النصر السعودي لا ترغب في تجديد عقد حارس مرمى الفريق وليد عبد الله.

 وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن عقد عبد الله ينتهي يوم 30 يونيو الجاري، وأن إدارة النصر لا ترغب في تجديد عقد اللاعب.

 وأضافت أن عبد الله، الذي لعب للنصر ست مواسم، كان قد خاطب إدارة النادي بشأن تجديد عقده لموسم إضافي، إلا أن النصر لم يرد على طلبه حتى الآن.

 وفي شأن آخر، طلبت إدارة الفريق من اللاعبين حضورهم إلى مدينة لشبونة البرتغالية في الثاني من يوليو المقبل، قبل انطلاق المعسكر الاستعدادي للموسم الجديد.

 وسيتواصل المعسكر لمدة ثلاثة أسابيع، وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة النادي العاصمي قرَّرت التجمع في المدينة البرتغالية بدلًا من مقر النادي في الرياض، لسهولة وصول اللاعبين الأجانب من بلدانهم، دون الحاجة إلى عودتهم للسعودية.

  يذكر أن النصر أعلن جدوله الاستعدادي للموسم المقبل الذي يبدأ في البرتغال ، قبل المشاركة في دورة في أوساكا اليابانية أواخر يوليو المقبل، ثم يشارك النصر في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي تستضيفها السعودية، حيث يتواجد الفريق في المجموعة الثالثة إلى جانب الشباب والزمالك والاتحاد المنستيري التونسي.

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