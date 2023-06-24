عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ووتر ميلون .. حقوق عين شمس تكشف حقيقة الترجمة الحرفية لموقع الكلية

موقع كلية الحقوق
موقع كلية الحقوق جامعة عين شمس

يتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير الآن صورا زاعمين أنها لموقع كلية الحقوق جامعة عين شمس باللغة الانجليزية وقد امتلأ الموقع بالعديد من الأخطاء، الأمر الذي أثار سخرية كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا.

ترجمة حرفية .. رواد السوشيال ميديا يسخرون من موقع كلية الحقوق جامعة عين شمس باللغة الانجليزية

 

 وتسبب الأمر في موجة من السخرية والغضب انتابت مرتادي موقع كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وانتشرت بين الآخرين على موقعي "فيس بوك"، بعدما وقع القائمون على الموقع الإلكتروني للكلية في خطأ فادح بشأن "أسماء أعضاء هيئة التدريس" عند مطالعة الموقع بنسخته الإنجليزية، وُجِد أسماء الأساتذة مترجمة من العربية إلى الإنجليزية بشكل حرفي.

وكالة الفضاء تختبر القمر الصناعي "مصر سات 2 ".. الأحد

وجاء مضمون البوست الذي اثار سخرية جميع رواد مواقع التواصل الإجتماعي كالتالي: “ كلية الحقوق جامعة عين شمس قررت تعمل موقع الكلية بالانجليزي علشان التطور وكده  لا وايه راحوا مترجمين اسماء الدكاترة بترجمة جوجل الدكتور رمضان بطيخ بقى رمضان وتر ميلون والدكتور انور ربيع فتح الباب بقى انور سبرينج اوبن ذا دور والاجمد بقي الدكتور  محمد مرغني خيري بقي اسمه محمد مرغني تشاريتي...!! ”

وترجمت الكلية عبر موقعها كم ازعم اسم الدكتور رمضان محمد بطيخ أستاذ القانون الدستوري باسم "Ramadan Mohamed Watermelon"، واسم الدكتور محمد ميرغني خيري باسم "Mohammed Mirghani charity"، والدكتور أنور ربيع فتح الباب باسم "Anwar spring open the door"، بالإضافة إلى عدد آخر من الأسماء.


وبتفحص الصورة تبين أن الصوره تعود لعام 2013، حيث تواجد التاريخ وكان تاريخ الصورة 14 - 9 - 2013، وأن موقع الكلية يعمل بصورة طبيعية وليس كما في الصورة المنتشرة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

كلية الحقوق جامعة عين شمس تكشف حقيقة الترجمة الحرفية لموقع الكلية

ونفي الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس حقيقة الصورة المنتشرة وانها ليست صورة موقع الكلية الحالي، وأن الموقع الحالي متواجد ويستطيع أي أحد الدخول عليه وتفحصه وتبين كذب الصورة المنتشرة.

واضاف عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الصورة المنتشرة في الوقت الحالي علي مواقع التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا صورة قديمه جدا وتظهر الآن عليها أنها جديدة وهذا الأمر غير صحيح بالمره ويمكن لأي شخص متشكك الدخول الآن علي موقع الكلية..

كلية الحقوق جامعة عين شمس كلية الحقوق جامعة عين شمس باللغة الانجليزية رواد مواقع التواصل الإجتماعي ترجمة حرفية رواد السوشيال ميديا يسخرون من موقع كلية الحقوق جامعة عين شمس باللغة الانجليزية موقع كلية الحقوق بجامعة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محامي طبيب الساحل يكشف مفاجآت جديدة .. الأمن الوطني وقضية أموال عامة

دبدوبة.. والد حسام حبيب يثير الجدل بعد خلافه مع ابنه| مَن يقصد؟

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

في بيراميدز نهائيًا | شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن سيف جعفر

جريمة مروعة بالجيزة.. عاطل ينهي حياة شقيقه الأكبر وزوجته طعنا في الشارع

علامات لو ظهرت عندك تكون إشارة للإصابة بمرض الكلى

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

6225 شركة.. استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 30 مليار دولار

ترشيحاتنا

مدير التعاقدات السابق بالأهلي لـ حسين الشحات : لحظة التجديد دي هتعرف قيمتها بعدين

بايدن يجري مباحثات هاتفية مع قادة غربيين بشأن التطورات في روسيا|فيديو

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأمن يكشف حقيقة تغيب طفل عن منزله بدمياط

استعد للعيد .. أعشاب لازم تجيبها قبل أكل اللحمة

نصيحة مثيرة | ياسمين عز : مدام أرجوكي بلاش خناقة الجردل والحلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابات على أجساد نجوم الفن| عين “قمر” عليها حارس.. منى زكي بالجبس.. و"فؤش" يعاني بسبب رامز

علامات لو ظهرت عندك تكون إشارة للإصابة بمرض الكلى

النوم أمام المروحة في الليل يصيبك بـ 3 مشاكل قوية| اكتشف الحلول

فقر الدم خطر ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة.. احذروه  

فيديو

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ