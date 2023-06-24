ووتر ميلون .. حقوق عين شمس تكشف حقيقة الترجمة الحرفية لموقع الكلية

يتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير الآن صورا زاعمين أنها لموقع كلية الحقوق جامعة عين شمس باللغة الانجليزية وقد امتلأ الموقع بالعديد من الأخطاء، الأمر الذي أثار سخرية كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا.

ترجمة حرفية .. رواد السوشيال ميديا يسخرون من موقع كلية الحقوق جامعة عين شمس باللغة الانجليزية

وتسبب الأمر في موجة من السخرية والغضب انتابت مرتادي موقع كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وانتشرت بين الآخرين على موقعي "فيس بوك"، بعدما وقع القائمون على الموقع الإلكتروني للكلية في خطأ فادح بشأن "أسماء أعضاء هيئة التدريس" عند مطالعة الموقع بنسخته الإنجليزية، وُجِد أسماء الأساتذة مترجمة من العربية إلى الإنجليزية بشكل حرفي.

وجاء مضمون البوست الذي اثار سخرية جميع رواد مواقع التواصل الإجتماعي كالتالي: “ كلية الحقوق جامعة عين شمس قررت تعمل موقع الكلية بالانجليزي علشان التطور وكده لا وايه راحوا مترجمين اسماء الدكاترة بترجمة جوجل الدكتور رمضان بطيخ بقى رمضان وتر ميلون والدكتور انور ربيع فتح الباب بقى انور سبرينج اوبن ذا دور والاجمد بقي الدكتور محمد مرغني خيري بقي اسمه محمد مرغني تشاريتي...!! ”

وترجمت الكلية عبر موقعها كم ازعم اسم الدكتور رمضان محمد بطيخ أستاذ القانون الدستوري باسم "Ramadan Mohamed Watermelon"، واسم الدكتور محمد ميرغني خيري باسم "Mohammed Mirghani charity"، والدكتور أنور ربيع فتح الباب باسم "Anwar spring open the door"، بالإضافة إلى عدد آخر من الأسماء.



وبتفحص الصورة تبين أن الصوره تعود لعام 2013، حيث تواجد التاريخ وكان تاريخ الصورة 14 - 9 - 2013، وأن موقع الكلية يعمل بصورة طبيعية وليس كما في الصورة المنتشرة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

كلية الحقوق جامعة عين شمس تكشف حقيقة الترجمة الحرفية لموقع الكلية

ونفي الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس حقيقة الصورة المنتشرة وانها ليست صورة موقع الكلية الحالي، وأن الموقع الحالي متواجد ويستطيع أي أحد الدخول عليه وتفحصه وتبين كذب الصورة المنتشرة.

واضاف عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الصورة المنتشرة في الوقت الحالي علي مواقع التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا صورة قديمه جدا وتظهر الآن عليها أنها جديدة وهذا الأمر غير صحيح بالمره ويمكن لأي شخص متشكك الدخول الآن علي موقع الكلية..