نقيب الفنانين: كنا الشرارة الأولى لثورة 30 يونيو ضد الإخوان.. فيديو

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الفنانين، إن النقابة كانت الشرارة الأولى لثورة 30 يونيو التي رفضت إستمرار وجود جماعة الإخوان الإرهابية في الحكم، وكانت بداية الهتافات ضد حكم هذه الجماعة من داخل النقابة.

وأضاف "أشرف زكي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفي، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الفنانيين والمثقفين كانوا الشرارة الأولي للثورة من داخل مبني وزارة الثقافة في المهندسين، وهذه أول مرة يلتف الجميع داخل النقابة علي قرار واحد، مشيراً إلى أن تم عمل منصة لهذا اليوم داخل النقابة.

وتابع الدكتور أشرف زكي، أنه عندما كان يسمع أغنية تسلم الأيادي يشعر بالفرح والسرور لعودة البلد مرة أخري في الطريق الصحيح، موضحاً: "كانت أحلي ذكريات وربنا يحفظ بلدنا ورئيسنا ويحفظ شعبنا الطيب العظيم".