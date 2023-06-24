بسبب انقلاب فاجنر.. قرار عاجل من سلطات العاصمة الروسية بشأن السكان

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، اليوم السبت، أن يوم الاثنين المقبل سيكون عطلة رسمية لتقليل المخاطر.

وكان قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوزين، أعلن أن قواته سيطرت على جميع المنشآت العسكرية في مدينة روستوف أون دون الجنوبية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أوضج بريجوزين أن قواته على مشارف موسكو للقيام بانقلاب والإطاحة بوزير الدفاع سيرجي شويجو.

طوارئ في موسكو لمكافحة الإرهاب

من جانبها، أعلنت السلطات في العاصمة الروسية موسكو والمناطق المحيطة بها حالة الطوارئ "لمكافحة الإرهاب"، خشية أي محاولة للسيطرة من مجموعة فاجنر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر التمرد الذي قام به قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوزين بأنه خيانة داخلية.

ووصف بوتين ما قامت به فاجنر بأنه طعنة في الظهر، حيث تم جر المجموعة العسكرية لمغامرة إجرامية، وأن روسيا قوية وستتغلب على كل هذه المشاكل.

وقال “سنرد على التمرد بكل قوة”، مضيفًا أنه يتم جر روسيا لحرب أهلية، وستواجه العاصمة الروسية ذلك.

ودعا الرئيس الروسي خلال خطابه قوات فاجنر اليوم السبت، قائلا: “أناشد أولئك الذين دفعوا إلى استفزاز تمرد عسكري”، مضيفا أنه في هذا الوقت “نحتاج إلى الوحدة والتوحيد والمسؤولية”.