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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد اختبارات النادي الأهلي في الشرقية والسويس

صدى البلد

قرّر قطاع الناشئين لكرة القدم بالأهلي فتح باب الاختبارات في محافظتي الشرقية والسويس؛ من أجل البحث عن المزيد من المواهب الواعدة في مختلف المحافظات، وستبدأ الاختبارات خلال شهر يوليو المقبل.
بدء بيع الاستمارات في المحافظتين اعتبارًا من اليوم مقابل 100 جنيه للاستمارة الواحدة، ويستمر البيع حتى نفاد الكمية، وتباع الاستمارات في كل من مقر أكاديمية الأهلي بمركز شباب أبو كبير بالشرقية، ومقر الأكاديمية في نادي النصر للبترول بالسويس.. وتقام الاختبارات في محافظة الشرقية بمقر الأكاديمية بمركز شباب أبو كبير، يومي الثلاثاء 4 يوليو لمواليد (٢٠١٣ و٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨)، والأربعاء 5 يوليو لمواليد (٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ و٢٠١١ و ٢٠١٢)، ويمكن الاستفسار من خلال رقم ٠١١٤١١١٨٨٧٥.
وفي ذات السياق تقام الاختبارات في محافظة السويس بمقر الأكاديمية بنادي النصر للبترول يومي الجمعة ٧ يوليو لمواليد (٢٠١٣ و ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و٢٠١٨)، والسبت ٨ يوليو لمواليد (٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ و ٢٠١٠ و ٢٠١١ و ٢٠١٢) ويمكن الاستفسار من خلال رقم ٠١١٤١١١٨٩٢٢.

 

قطاع الناشئين لكرة القدم بالأهلي محافظتي الشرقية والسويس الأكاديمية في نادي النصر للبترول بالسويس وتقام محافظة الشرقية بمركز شباب أبو كبير

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