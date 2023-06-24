بريجوجين: جنود فاجنر لم يتعرضوا لسفك قطرة دماء واحدة طوال مسيرتنا

قال قائد قوات فاجنر يفجيني بريجوجين إنه لم تسفك قطرة واحدة من دماء مقاتلي جماعته خلال ما أسماه بـ “مسيرة العدالة” لافتا إلى أنه عقب المفاوضات التي تدخلت فيها دولة بيلاروسيا أراد ان يسحب قواته منعا لإراقة الدماء.

وأضاف بريجوجين في مقطع صوتي اذاعته عدد من وسائل الاعلام الروسة قائلا: تجنبا لسفك الدماء الروسية قررنا ونحن على بعد 200 كلم من موسكو إعادة المقاتلين إلى معسكراتهم

ونقلت وسائل اعلام روسية عن قائد فاجنر قوله، أعلن قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين عن إصداره أوامر لقواته بالتراجع والعودة لقواعدها لعدم إراقة الدماء.

وقال قائد فاجنر: قبلت مقترحا من قبل بيلاروسيا لوقف تقدم قواتي نحو موسكو.

وعقد الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، اجتماعين مع كبار ضباط الدفاع والأمن ووكالات إنفاذ القانون فى بلاده؛ استجابة للوضع فى روسيا.

وقالت السكرتيرة الصحفية لرئيس البلاد ناتاليا إيسمونت - لوكالة بيلتا البيلاروسية - إن "اللقاءين جريا فى الصباح وبعد الظهر تمت دعوة كبار ضباط الدفاع والأمن ووكالات إنفاذ القانون إليهم".



وذكرت بيلتا - فى وقت سابق - أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تحدث مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو عبر الهاتف فى صباح اليوم ؛ حيث أبلغه عبر الهاتف بالوضع فى روسيا.