مُرتبك داخليًا وسليط اللسان مع قادة الجيش.. خبير علاقات دولية يكشف دوافع قائد فاجنر

قال صلاح قراط خبير العلاقات الدولية، أن ‏جهات استخباراتية عالمية هي المسؤولة عن تجنيد وتهيئة الظروف أمام قائد فاجنر للتمرد وهو إنسان معزوم ومرتبك داخليا.

وتابع صلاح قراط خلال مداخلة هاتفية له في فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه سليط اللسان وقليل الادب مع قادة الجيش الروسي سواء وزير الدفاع أو رئيس الأركان لكن فيما يبدو انه عندما قال وزير الدفاع أن هناك 263 هجوم مضاد قام به الجيش الأوكراني قد تم كسرها وأن الأطلسي بكل طاقاتهم وإمكانياتهم قد ارسلوا حتى صواريخ بعيدة المدى كانت قد وضعت في إيدي الجيش الأوكراني كي يحقق إنجاز يعتد به.

زوبعة في فنجان

وأضاف أن التمرد الداخلي الذي يحمل في طياته دعوة إلى انشقاق وحدات عسكرية أخرى من الجيش الروسي وهذا واضح لكنه لن يتم وهذا قد نقل الحرب من الخارج إلى الداخل الروسي ونحن أمام أمر مركب ومعقد لكنه لن يتعدى أن يكون زوبعة في فنجان.