كان مسجونا.. الأفندي يكشف التفاصيل الكاملة عن قائد قوات فاجنر .. فيديو

قال الدكتور محمود الأفندي، الباحث السياسي الروسي، إن الشعب الروسي يرفض تصرفات قائد قوات فاغنر، وهذه تعتبر خيانة لجميع الأمة الروسية في الوقت الحالي وخاصة أن الدولة الروسية تخوض حرباً.

وأضاف "محمود الأفندي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "علي مسؤوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسي، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن قائد قوات الفاجنر « يفجيني بريغوجين» كان مسجون في حقبة الاتحاد السوفيتي، وفتح عدد من المطاعم في روسيا بعد خروجه، وعندما أكل بوتين في أحد مطاعمه أعجب بالأكل المقدم، وحدث تواصل بينهم، حتى سمح بوتين لـ يفجيني بريغوجين، بتأسيس شرطة فاغنر العسكرية في روسيا.

وتابع، أن الجيش الروسي كان يثق في قائد فاغنر يفجيني بريغوجين، كما أن قوات فاغنر خاض معركة باخموت، وما يحدث اليوم في روسيا أشبه بسيناريو السودان.

وأشار الأفندي إلي أنه عقب تأسيس شركة فاغنر العسكرية، تم نشر جنود لها في العديد من الدول حول العالم، كما أن عددها يتراوح ما بين 20 إلى 25 ألف جندي.