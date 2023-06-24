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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ثريا الفرا: قوات فاجنر ليست تابعة للمؤسسة العسكرية الروسية.. فيديو

ثريا الفرا
ثريا الفرا

قالت الدكتورة ثريا الفرا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موسكو، إن قوات فاغنر ليست تابعة للمؤسسة العسكرية الروسية، ولذلك لا أحد يستطيع أن يصف تمرد قائد قوات فاغنر بأنه انقلب علي الجيش لأن الانقلاب يأتي من داخل الجيش فقط.

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وأضافت "ثريا الفرا" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "علي مسؤوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسي، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الأزمة بدأت عندما تمت السيطرة علي مدينة باخموت وأرد وزير الدفاع التوقيع علي عقود مشتركة بين الجيش وقوات فاغنر ولكن قائد قوات فاغنر رفض التوقيع حينها.

وتابعت الدكتورة ثريا الفرا، أن أوكرانيا تحاول حاليا التقدم في ظل الصراع داخل روسيا بين القوات الروسية وقوات فاغنر، لافتة إلى أن أوكرانيا قصفت اليوم مدينة باخموت.

الإعلامي أحمد موسى القوات الروسية برنامج على مسؤوليتي جامعة موسكو قناة صدي البلد مدينة باخموت

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