ثريا الفرا: بوتين وصف تمرد قائد قوات فاجنر بالخيانة العظمى.. فيديو

قالت الدكتورة ثريا الفرا، استاذ العلوم السياسية بجامعة موسكو، إن الرئيس بوتين اليوم تحدث عن دور قوات فاغنر القوي في حرب أوكرانيا، مشيرة إلى أن بوتين تحدث أن المصالح الشخصية هي السبب في تمرد وعصيان قائد فاغنر.

وأضافت "ثريا الفرا" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "علي مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسي، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الرئيس بوتين وصف تمرد قائد قوات فاغنر بالخيانة العظمي ومن ثم تم توجيه تهمة الخيانة العظمي له، موضحة أن روسيا ستتصدي لتمرد فاغنر وستنهيه.

وتابعت الدكتورة ثريا الفرا، أن أوكرانيا تحاول حاليا التقدم في ظل الصراع داخل روسيا بين القوات الروسية وقوات فاغنر، لافتة إلى أن أوكرانيا قصفت اليوم مدينة باخموت.

وأشارت إلى أن هناك معلومات متداولة أن المخابرات البريطانية هي من جندت قائد قوات فاغنر حتي ينقلب ويتمرد علي القوات الروسية.