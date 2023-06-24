تفاصيل مبادرتين لبيع اللحوم بأسعار مخفضة أقل من السوق .. فيديو

خصصت الإعلامية "لبنى عسل"، خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، فقرة لرصد تفاصيل مبادرتين لبيع اللحوم بأسعار مخفضة أقل من السوق بـ١٥٠ جنيه مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

واستضافت الإعلامية "لبنى عسل"، كلا من عمر جلاب، جزار وصاحب مبادرة جلاب الخير لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، وأدهم يحيى، جزار وصاحب مبادرة لبيع اللحوم بأقل من السوق بـ١٥٠ جنيه.

قال أدهم يحيى جزار وصاحب مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة،: "الأسعار اللي أنا ببيع بيها أطبقها في أي مكان بدون أي زيادة"، لافتا: "ببيبع اللحمة الجملي بـ 200 جنيه، والجاموسي الوسط بـ240، والبقري الصغير بـ 260 جنيه"، لافتا: "أنا عامل أطباق لحمة بـ 50 جنيه".

وأضاف : "مش برفع الأسعار على الزبون، وسعر كفتة الشوي تبدأ من 120 جنيه"،



وقال عمر جلاب صاحب مبادرة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة،: "بقالي سنة ونصف بخفض أسعار اللحوم على مستوى كل قرى جنوب الجيزة، وبنكسب لكن هامش ربح معقول"، لافتا: "هذه ليست أول مبادرة لى، حيث وقفنا وساندنا الدولة وهذا واجب تجاه كل مصري في أي أزمة عالمية يجب أن نتعاون ونساند بعض".

وتابع عمر جلاب صاحب مبادرة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة،: "أنا ببيع كيلو الجاموسي بـ 180 جنيه والشعب المصري يحتاج لمن يطبطب عليه كما قال الرئيس السيسي لأنه فى أزمة، ويجب أن نكون رحماء ببعض".