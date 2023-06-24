تكليف حكومي عاجل بتوفير شوادر اللحوم ورفع الاستعداد بالحدائق والمتنزهات في العيد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وبحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في مقر المجلس؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات في إطار الاستعدادات التي تجرى لاستقبال عيد الأضحى واحتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو.

كلف رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير اللحوم والأضاحي, والشوادر على مستوى المحافظات، وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، وطرح كميات مضاعفة منها، خاصة اللحوم الحمراء، مع تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الرئيسية وصلاحية السلع المعروضة، وكذا المتابعة الدورية للأسواق، والإشراف الكامل على المجازر، وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها، ومنع ذبح الأضاحي خارجها.

أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسة السكرتير العام للمحافظة وغرف عمليات فرعية بجميع مديريات الخدمات والمدن يرأسها أحد المسئولين المختصين؛ لمواجهة الأزمات والطوارئ، وإخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة فور وقوع أي أحداث للتنسيق مع مركز إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء.

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على مراعاة الالتزام بتواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة، على مدار اليوم، طوال فترة الإجازات بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والإنارة والمستشفيات والوحدات الصحية، وأماكن التجمعات في مواقعهم خلال أيام العيد، وقيامهم بتفقد أعمال المرافق؛ للتأكد من سلامتها وتوصيل خدماتها كاملة للمواطنين وإصلاح أية أعطال قد تطرأ خلال تلك الفترة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: في إطار الاستعدادات التي تجرى حاليا لاستقبال عيد الأضحى، لابد من العمل على رفع درجات الاستعداد، مع إعداد وتجهيز الساحات والحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين، بما يناسب كثافة الإقبال عليها، وتأمينها، مع الاهتمام بالشواطئ في المحافظات الساحلية وتوفير مختلف الخدمات المطلوبة.



كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة المرور المستمر من جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات اعتباراً من يوم الوقفة وحتى آخر يوم لفترة الإجازات؛ للتأكد من عدم وجود أي تعديات على الأراضي الزراعية أو المباني مع التصدي بمنتهى الحزم لأي تعديات بالمحافظات، وضرورة تنفيذ الإزالات الفورية لحالات التعدي المرصودة، وعدم التهاون مع المعتدين، كما كلف رئيس الوزراء باستمرار عمل وحدة المتغيرات المكانية خلال فترة إجازة العيد، وإخطار غرفة العمليات بالوزارة بأية مخالفة.