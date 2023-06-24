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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي بالأهلي في الموسم الجديد

صدى البلد

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة المقبلة.

وعقب الجلسة اعتمد المجلس تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي للموسم الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:

- أوجستي بوش مديرًا فنيًّا لفريق كرة السلة رجال.

- طارق الغنام مدير الفريق الأول لكرة السلة رجال.

- طارق خيري مديرًا فنيًّا لفريق كرة السلة سيدات.

- الإسباني داني مانيه مديرًا لقطاع الناشئين والناشئات لكرة السلة.

- ياسر لبيب رئيسًا لجهاز كرة اليد.

- ديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا لفريق كرة اليد رجال.

- محمد عادل مديرًا فنيًّا لفريق كرة اليد سيدات.

- أحمد سالم مديرًا لقطاع الناشئين والناشئات لكرة اليد.

- إبراهيم فخر الدين مديرًا فنيًّا لفريق الكرة الطائرة سيدات.

- حمدي الصافي مديرًا لقطاع الناشئين والناشئات للكرة الطائرة.

- وائل عزت رئيسًا لجهاز ألعاب الماء.

- أشرف عبد الفتاح رئيسًا لجهاز تنس الطاولة.

- الدكتور مراد عاصم رئيسًا لجهاز الكاراتيه.

- ياسر داوود مديرًا لجهاز ألعاب القوى.

- الدكتور محمد فؤاد مديرًا لجهاز الجمباز.

- محمد عباس مديرًا لجهاز الإسكواش.

- العجمي سعيد مشرفًا عامًّا على جهاز ذوي الاحتياجات الخاصة.
 

مجلس إدارة النادي الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب النشاط الرياضي للموسم الجديد أوجستي بوش

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