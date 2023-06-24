محلل سياسي معلقاً على أزمة قوات " فاجنر" :جميع الاطراف خسرت 

قال عمار قناة محلل سياسي من شبه جزيرة " القرم "ـ إن جميع الاطراف خاسرة في أزمة موسكو الاخيرة بعد تمرد قوات مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة بقيادة يفيجني بريجوجن،على الجيش الروسي فهي تمثل ضربة للقيادة الروسية وضربة لقوات فاجنر نفسها.

ولفت إلي أنه بعد التدخل البلاروسي تعبتر المرحلة الحالية هي مرحلة الوصول لتسويات لافتاً إلى أن حالة التمرد التي شهدتها موسكو خلال الساعات الاخيرة لم تكن وليدة اللحظة وإنما كان لها إرهاصات سابقة خاصة أن قوات بريجوجن ودورها كان محل إنتقادت في الاونة الاخيرة ".



تابع خلال مداخلة خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :"نحن أمام مسار ضمن الوساطة البلاروسية لاحتواء هذا الموقف والحساس في روسيا وأتوقع أنه سيكون هناك حلولاً في هذه الازمة وهي حالة حساسة جداً في الداخل الروسي".



وأوضح أن القيادة الروسية فضلت إحتواء الموقف وعدم الاحتكاك المباشر بين قوات فاجنر والقوات الروسية يأتي في إطار حقن الدماء وعدم الدخول في مستنقع داخلي لكون الهدف هو عدم زعزعة المنظومة المجتمعية الروسية من الداخل وهذه أحدا أهداف الاستراتجية لروسيا ".

