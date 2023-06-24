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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أجهزة إسرائيل الأمنية: عنف المستوطنين «إرهاب قومي» يزيد الهجمات الفلسطينية

مستوطنيين يحرقون
مستوطنيين يحرقون منازل وسيارات الفلسطينيين

وصفت أجهزة الأمن في دولة الاحتلال الإسرائيلية، حرق المستوطنين اليهود لبيوت وسيارت الفلسطينيين العزل بالـ"إرهاب قومي"، محذرة من أن هذه العنف سوف يزيد من الهجمات الفلسطينية ويضر بما وصفته "الشرعية الدولية للأجهزة الأمنية في محاربة الإرهاب".
جاء ذلك في بيان مشترك، صدر مساء اليوم السبت، عن رئيس أركان جيش الاحتلال اللواء هرتسي هاليفي ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار وقائد الشرطة كوبي شبتاي، على خلفية تجدد هجمات المستوطنين في قرى وسط الضفة الغربية المحتلة.
وتضمن البيان بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت": "في الأيام الأخيرة، تم تنفيذ اعتداءات عنيفة من قبل مواطنين إسرائيليين ضد فلسطينيين أبرياء في أراضي يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".
وأضاف: "هذه الهجمات مخالفة لكل القيم الأخلاقية واليهودية وهي أيضا إرهاب قومي بكل معنى الكلمة، ونحن ملزمون بمكافحتها".
واعتبر أن عنف المستوطنين يزيد مما سماه "الإرهاب الفلسطيني" و"يضر بدولة إسرائيل وبالشرعية الدولية للأجهزة الأمنية"، على حد تعبيره.
وأضاف: "الجيش الإسرائيلي والشاباك وشرطة إسرائيل ملتزمون بمواصلة العمل بحزم وبكل الوسائل المتاحة لهم للحفاظ على الأمن والقانون في الضفة الغربية المحتلة".
وتابع: "سيقوم الجيش الإسرائيلي بتحويل وزيادة القوات لمنع حوادث من هذا النوع في الضفة الغربية، وسيقوم الشاباك بتوسيع الاعتقالات، بما في ذلك الاعتقالات الإدارية ضد مثيري الشغب الذين يتصرفون بطريقة عنيفة ومتطرفة داخل القرى الفلسطينية".
كما دعا البيان قادة المستوطنات إلى "التنديد العلني بأعمال العنف هذه والانضمام إلى مكافحتها".

في السياق، حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين، ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم السبت، إن التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم الاحتلال سياسة تتبناها حكومة نتنياهو المتطرفة، وهو انعكاس مباشر أيضا لحملات التحريض على القتل واستباحة حياة المواطن الفلسطيني خاصة من قبل غلاة المتطرفين العنصريين امثال بن جفير وسموتريش.

وأكدت أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم ينسف بطريقة ممنهجة أي جهود إقليمية ودولية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويخلق المزيد من التصعيد في محاولة لفرض منطق الاحتلال العسكري في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني واستبعاد الحلول السياسية للصراع.

وادانت جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المتواصلة والمتصاعدة على الوجود الفلسطيني في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها الهجوم على ام صفا شمال رام الله وإحراق منازل ومركبات.

كما أدانت استهداف المستوطنين بشكل مباشر لطاقم تلفزيون فلسطين أثناء تأديتهم لعملهم، واطلاق الرصاص على مركبة اسعاف تقل مريضا وإصابة سائقها في قرية أم صفا.

وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة برعاية دولية، وأكدت أن المطلوب فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لاجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.

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