شجّع بلدك.. العلمين الجديدة تستضيف بطولة العالم للجودو 2023 |فيديو

تستضيف مدينة العلمين الجديدة بطولة الجودو العربية “جودو 2023”.

ونشرت بعض القنوات الفضائية فيديو ترويجيًا للبطولة المقرر إقامتها بالعلمين، تحت عنوان “شجع بلدك”.

وتستضيف أيضا العلمين مهرجان "العالم علمين"، وهو أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، يقام في مدينة العلمين الجديدة، ويحضره أكبر نجوم الوطن العربي، ويضم أضخم الأحداث الفنية والرياضية، مع أهم حفل لتوزيع الجوائز في الشرق الأوسط.

الفن والرياضة



‎ويضم المهرجان نخبة من أهم المتخصصين في الفن والرياضة بصفتهم الشخصية والرسمية، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي.