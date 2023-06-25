بعد موافقة النواب.. اختصاصات وأهمية إنشاء جهاز الملكية الفكرية| فيديو

أشاد الدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي لـ الملكية الفكرية، بموافقة مجلس النواب على إنشاء جهاز الملكية الفكرية، مؤكدا أنها خطوة مهمة جدا.

وقال "ياسر جاد الله" خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" على قناة "سي بي سي" إن الهدف الرئيسي هو إنشاء جهاز موحد يجمع شتات الملكية الفكرية لدي الوزارات المختلفة وحماية البرمجيات والمبدعين والمخترعين.

وأوضح عميد المعهد القومي لـ الملكية الفكرية، أن إدارة الملكية الفكرية كانت مشتتة والآن التوجه هو تقديم الخدمات ودعم المخترعين وتقديم خدمات رقمية تفيد الشباب وأصحاب الأفكار والمخترعين.

الملكية الفكرية والاقتصاد

وأشار إلى أن الإدارة الاقتصادية تقدم الملكية الفكرية ودراسات اقتصادية، وكذالك المسلسلات والبرامج التلفزيونية، موضحا أن من يرأس جهاز الملكية الفكرية مسئول بدرجة وزير.