كيف احتفلت ميرنا جميل بعيد ميلادها .. فيديو

احتفلت الفنانة ميرنا جميل بعيد ميلادها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشرت ميرنا جميل فيديو لها وهي تطفئ الشمع و علقت كاتبة:Quick birthday.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرنا جميل مسلسل "البيت بيتي" الذي تم عرضه على منصة شاهد من بطولة مصطفى خاطر و كريم محمود عبدالعزيز ويشاركهم في العمل ومي القاضي والفنان سامي مغاوري من اخراج خالد مرعي وتأليف احمد عبدالوهاب وكريم سامي.

وشاركت ميرنا جميل فى مسلسل "اللعبة 2 ليفل الوحش"، وفيلم "تؤام روحي" مع الفنان حسن الرداد والفنانة أمينة خليل.