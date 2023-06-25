سعر جوال iphone 13 في الكويت

استطاعت سلسة آيفون 13 تحقيق انتشاراً واسعاً بفضل بطارياتها العملاقة مع الأداء السلس والقوي، مما جعلها الخيار الأفضل سواء من العتاد أو السعر المغري، ومن بين إصداراتها الرائعة جوال iphone 13.

بلغ سعر جوال iphone 13 فى الكويت سعة 128 جيجابايت مقابل 220 دنانير كويتية، وسعة 256 جيجابايت بسعر 290 دينار، وسعة 512 جيجابايت بـ 319 دينارا.

يعمل جوال iphone 13 بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، ومقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أصغر للكاميرا الأمامية.

iphone 13

يقدم جوال iphone 13 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.6، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.2، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يتوفر جوال iphone 13 بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت ، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.

iphone 13

يحمل جوال iphone 13 بطارية بقوة 3240 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

تستطيع شراء جوال iphone 13 فى 6 ألوان، هي: الأسود، الأخضر، الأحمر، الوردي، الأزرق، والأبيض.