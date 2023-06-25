عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال iphone 13 في الكويت

iphone 13
iphone 13

استطاعت سلسة آيفون 13 تحقيق انتشاراً واسعاً بفضل بطارياتها العملاقة مع الأداء السلس والقوي، مما جعلها الخيار الأفضل سواء من العتاد أو السعر المغري، ومن بين إصداراتها الرائعة جوال iphone 13.

بلغ سعر جوال iphone 13 فى الكويت سعة 128 جيجابايت مقابل 220 دنانير كويتية، وسعة 256 جيجابايت بسعر 290 دينار، وسعة 512 جيجابايت بـ 319 دينارا.

يعمل جوال iphone 13 بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، ومقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أصغر للكاميرا الأمامية.

 

 

iphone 13

يقدم جوال iphone 13 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.6، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.2، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يتوفر جوال iphone 13 بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت ، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.

iphone 13

يحمل جوال iphone 13 بطارية بقوة 3240 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

تستطيع شراء جوال iphone 13 فى 6 ألوان، هي: الأسود، الأخضر، الأحمر، الوردي، الأزرق، والأبيض.

آيفون iPhone iPhone 13 آيفون 13 الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنانة شهيرة في أزمة بسبب صورة بملهي ليلي

رقم خرافي .. تعرف على سعر موبايل منى الشاذلي

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

النوم أمام المروحة في الليل يصيبك بـ 3 مشاكل قوية| اكتشف الحلول

دبدوبة.. والد حسام حبيب يثير الجدل بعد خلافه مع ابنه| مَن يقصد؟

أروى جودة تترك عزاء والدها بسبب والدة محمد السعدني.. والأخير يرد لها الجميل

الزمالك يرد على توقيع سيف فاروق جعفر لبيراميدز: لن يستطيعوا تسجيله

طلبات أحمد فتوح لتجديد عقده مع الزمالك

موضوعات متعلقة

احذر التجاهل.. إجراءات فورية لابد من تفعيلها عند سخونة هاتفك الآيفون 

أخبار التكنولوجيا.. 3 هواتف أندرويد أسطورية بنصف سعر iPhone 14 Pro Max.. أرخص موبايل سامسونج ممكن تشتريه

3 هواتف أندرويد أسطورية بنصف سعر iPhone 14 Pro Max

على قد الإيد .. أرخص موبايل سامسونج ممكن تشتريه

جربها فورا.. ميزة طوارئ مخفية في Windows 11 لعلاج مشكلة تجمد جهازك

مواصفات ممتازة.. أفضل موبايل أوبو Oppo للشباب ومحدودي الدخل

لو النور بيقطع عندك فى البيت.. اعرف طريقة تشغل الراوتر بدون كهرباء

أخبار التكنولوجيا|خصم 17% على جوال فيفو Vivo Y35 4G.. آيفون 11 بسعر مميز

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة مغادرة قائد فاجنر مدينة روستوف الروسية

هبة قطب: اتصرف أخطر كلمة تقولها الزوجة لزوجها

الصحة: 95 مليون مواطن استفادوا من المبادرات الطبية خلال السنوات الأخيرة

صرف معاشات يوليو 2023 عن طريق فروع بنك ناصر.. اليوم

دعاء يوم عرفة وفضله في الإسلام .. ردد كثيرا "لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ"

هما اللي طلبوني.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير آثار يطرح بدائل مهمة لـ تطوير مقابر القاهرة التاريخية

اكتشف فوائد القيلولة وأضرارها .. وأفضل طريقة للاستفادة بها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرشة؟.. النتيجة صادمة

فوائد صحية للشاي بالليمون .. تعرف عليها

فيديو

خطوبة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة | فيديو جراف

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ