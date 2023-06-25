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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بالاسم والتاريخ .. 6 نصائح لتنظيم الأطعمة في الفريزر قبل العيد

نصائح لتنظيم الفريزر
نصائح لتنظيم الفريزر قبل العيد سريعا

تنظيم الفريزر قبل العيد، مهم للحصول على مساحة كافية وترتيب الأطعمة بشكل مناسب، وفيما يلي كشفت خبيرة الأقتصاد المنزلى هبة محمد، لصدى البلد، عن بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لتنظيم الفريزر بسرعة.

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نصائح  لتنظيم الفريزر قبل العيد سريعا

تنظيف الفريزر: يجب تنظيف الفريزر جيدًا قبل البدء في تنظيمه، وذلك باستخدام منظف مناسب وقطعة قماش نظيفة.

التخلص من الأطعمة القديمة: يجب التخلص من الأطعمة القديمة أو التي تم تجميدها لفترة طويلة، وذلك للحفاظ على جودة الأطعمة الجديدة وتجنب التلف.

ترتيب الأطعمة: يجب ترتيب الأطعمة في الفريزر بشكل مناسب، وذلك باستخدام حوامل الأطعمة والأكياس المخصصة للفريزر. يمكن ترتيب الأطعمة حسب نوعها، على سبيل المثال وضع اللحوم في قسم معين والخضروات في قسم آخر.

التسمية والتاريخ: يجب تسمية الأطعمة وتاريخها بشكل واضح، وذلك لتجنب الخلط بين الأطعمة والحفاظ على جودتها.

تجميد الأطعمة بشكل صحيح: يجب تجميد الأطعمة بشكل صحيح وذلك باستخدام أكياس الفريزر المخصصة وإزالة الهواء منها قبل الإغلاق.

تخصيص مساحة للأطعمة الجديدة: يجب تخصيص مساحة في الفريزر للأطعمة الجديدة التي سيتم شراؤها للاحتفال بالعيد.

بعد الانتهاء من تنظيم الفريزر، يمكن الحفاظ على ترتيبه ونظافته بشكل دوري عن طريق التحقق من تاريخ الصلاحية وإزالة الأطعمة القديمة والحفاظ على التسميات وتجميد الأطعمة بشكل صحيح.

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