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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تحذير هبة قطب| كلمات تجرح شعور الزوج.. احذريها

كلمات تجرح شعور
كلمات تجرح شعور الزوج

قالت الدكتور هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية، إنه يجب علي الزوج الوفاء بوعده في حالة ما وعد زوجته بشئ ما.

وتابعت خلال حواره ببرنامج الحكاية المذاع عبر قناة ام بي سي مصر"أنا مشفقة على رجالة من كلمة تقولها الزوجات للأزواجهن واتضايق منها وهي اتصرف كلمة سيئة جدًا، متابعة: “الزوجة بهذه الكلمة تخرج من كونها شريكة للرجل إلى أنها تطلبه بطلبات لا يستطيع فعلها”.

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 كلمات تجرح شعور الزوج

فى إطار هذا حذرت خبيرة العلاقات الأسرية هبة الشريف من كلمات تجرح شعور الزوج يجب على الزوجة عدم قولها وهى تتمثل فيما يلي :

تجنبي الكلمات التالية التي يمكن أن تجرح شعور الزوج وتؤثر على العلاقة الزوجية:

ما هي الكلمات التي يمكن استخدامها بدلاً من الكلمات المؤذية؟

"أنت دائماً": هذه العبارة تشير إلى أن الشخص يفعل شيئًا سلبيًا بشكل مستمر، وهي تجرح شعور الشخص وتعطي انطباعًا سلبيًا عن الشخصية بأكملها.

"لماذا لا تكون مثل": هذه العبارة تجعل الشخص يشعر بالضغط والتوتر ليكون مثل الآخرين، وهي تجرح شعور الشخص وتؤثر على ثقته بنفسه.

"أنا أكره عندما تفعل ذلك": هذه العبارة تعطي انطباعًا سلبيًا عن سلوك الشخص وتجعله يشعر بالذنب والعار، وهي تجرح شعور الشخص وتفقده الثقة بنفسه.

"أنت لا تفهمني": هذه العبارة تعبر عن عدم القدرة على التواصل والتفاهم، وهي تجرح شعور الشخص وتعطي انطباعًا سلبيًا عن العلاقة الزوجية.

"لو كنت تحبني، لكنت فعلت ذلك": هذه العبارة تعبر عن عدم الثقة في الشخص وتجعله يشعر بالضغط والتوتر، وهي تجرح شعور الشخص وتؤثر على العلاقة الزوجية.

يجب على الزوجة تجنب استخدام هذه العبارات واستخدام الكلمات بحذر وحنكة، وتحاول العمل على التواصل الفعال وبناء الثقة والاحترام المتبادل في العلاقة الزوجية.

ما هي الكلمات التي يمكن استخدامها بدلاً من الكلمات المؤذية؟

ما هي الكلمات التي يمكن استخدامها بدلاً من الكلمات المؤذية؟

يمكن استخدام الكلمات التالية بدلاً من الكلمات المؤذية لتحسين الاتصال وتجنب إيذاء شعور الزوج:

"أشعر بالإحباط عندما تفعل ذلك": استخدام هذه العبارة بدلاً من "أنا أكره عندما تفعل ذلك" تجعل الشخص يشعر أن مشاعره مهمة وتجنب إيذاء شعوره.

"هل يمكنك مساعدتي في فهم الأمر؟": استخدام هذه العبارة بدلاً من "أنت لا تفهمني" تعبر عن الرغبة في التواصل وتحسين الفهم المتبادل.

"أحتاج إلى مساعدتك في تحقيق هذا الأمر": استخدام هذه العبارة بدلاً من "لماذا لا تكون مثل" تعبر عن الرغبة في العمل معًا لتحقيق هدف مشترك.

"هذا يسبب لي الإحباط، هل يمكننا العمل على تحسين ذلك؟": استخدام هذه العبارة بدلاً من "أنت دائماً" تعبر عن الرغبة في التحسين وتجنب إيذاء شعور الشخص.

"أحب أن تفعل هذا بدلاً من ذلك": استخدام هذه العبارة بدلاً من "لو كنت تحبني، لكنت فعلت ذلك" تعبر عن الرغبة في توجيه الشخص دون إيذاء شعوره.

يمكن استخدام هذه العبارات والكلمات الأخرى بحنكة واتزان لتحسين العلاقة الزوجية وتجنب إيذاء شعور الزوج.

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