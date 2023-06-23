أزهري يوضح شروط أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه

قال الشيخ حسن الجنايني أحد علماء الأزهر الشريف، إن الإسلام أباح للزوج أن تأخذ من مال زوجها البخيل دون علمه لكن بالمعروف، فربما يكون الزوج بخيلا على بيته أولاده ويتعاطي المخدرات فعلى المرأة أن تأخذ ما يكفيها دون زيادة أو نقصان.

وأضاف الشيخ حسن الجنايني في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ولو قرشا واحدا دون علمه إلا لحاجة، لافتا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان عندما اشتكت أن أبا سفيان رجل شحيح، "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك".

بعض الزوجات

من جهتها قالت الدكتورة شيماء علام، استشاري العلاقات الأسرية، إن بعض الزوجات يعانين من الأزواج مدمني المخدرات الذي يدفعه مزاجه إلى بيع أثاث البيت لشراء السموم التي يتعاطها، وبعض الأزواج يهملن زوجاتهم ويدخلون في علاقات غير شرعية مع نساء أخريات وبالتالي من حق المرأة في هذه الحالة الأخذ من مال زوجها دون علمه.