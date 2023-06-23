خبيرة أسرية: حق المرأة الأخذ من مال زوجها دون إذنه بشرط

قالت الدكتورة شيماء علام، استشاري العلاقات الأسرية، إن بعض الزوجات يعانين من الأزواج مدمني المخدرات الذي يدفعه مزاجه إلى بيع أثاث البيت لشراء السموم التي يتعاطها، وبعض الأزواج يهملن زوجاتهم ويدخلون في علاقات غير شرعية مع نساء أخريات.

وأضافت الدكتورة شيماء علام، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، من حق الزوجة أن تأخذ من مال زوجها إذا كان بخيل ويمتنع عن تلبية احتياجات البيت رغم وجود المال لديه.

رغبات زوجته

تابعت استشاري العلاقات الأسرية، إذا كان الزوج يلبي رغبات زوجته ويكفيها ماديا فلا يجوز لها أن تأخذ من ماله دون علمه وإذا حدث ذلك يعتد سرقة، وأمر غير مقبول، لأن الزوج لم يقصر معها في أي شيء.