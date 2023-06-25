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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

عام على رحيل محمود خليل.. 7 محطات في مسيرة إمام القبلتين

الشيخ محمود خليل
الشيخ محمود خليل القارئ

تحل اليوم الأحد، الذكرى الأولى على رحيل الشيخ محمود خليل القارئ إمام مسجد القبلتين بالمملكة العربية السعودية وإمام الحرم النبوي السابق، والذي توفي في مثل هذا اليوم من العام 2022.

سطور من حياة الشيخ محمود خليل القارئ 

وفي ذكراه الأولى يستعرض موقع صدى البلد أبرز المحطات من حياة الشيخ محمود خليل قارئ:

1- الشيخ محمود خليل القارئ هو إمام جامع القبلتين ومشارك في جامع قباء بالمدينة المنصورة والمسجد النبوي المكلف يحمل الجنسية السعودية.

2- ولد الشيخ محمود خليل القارئ ونشأ في المدينة المنورة في العقد الرابع من عمره.

3- حفظ القرآن الكريم كاملًا في سن العاشرة من عمره، حصل على شهادات عالية في القرآن الكريم، وإجازة في القراءات السبع.

4- حصل على شهادة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية، بدأ تدريس كتاب الله تعالى وكان عمره 14 عامًا حتى وقتنا الحالي أعلنت المملكة العربية السعودية عن وفاته صباح يوم السبت 25 من شهر يونيو عام 2022 ميلادي.

5- رحل الشيخ محمود خليل قارئ عن 47 عامًا، فهو من مواليد المدينة المنورة عام 1975 ميلادي، درس الشيخ محمود في مدارس المملكة وحفظ القرآن الكريم كاملًا وحصل على إجازة من والده، بالإضافة إلى شهادة إجازة في القراءات السبع.

6- بدأ تدريس القرآن في عمر صغير وعمل كمعلم في مدارس تحفيظ القرآن بالمدينة المنورة، وأيضًا تدريسه بكلية المعلمين لمدة 8 سنوات، قدم الكثير من البرامج منها برنامج في ظلال القرآن لمدة 3 سنوات.

7- والد محمود القارئ هو الشيخ خليل القارئ إمام من أئمة الحرمين وأحد مؤسسي النهضة القرآنية الحديثة، ولد ونشأ في مظفر أباد الباكستانية ودرس في مدارس لاهور على يد الشيخ محمد سليمان، حفظ القرآن كاملًا ومن ثم التحق لدراسة القراءات على قراء باكستان، عمل قارئًا في إذاعة باكستانية في منطقة مظفر أباد، رجع الشيخ خليل إلى بلده مكة المكرمة من أجل إكمال دراسته الجامعية، ودرس في عدة معاهد ومدارس خاصة في تحفيظ القرآن الكريم.

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عام على الرحيل

وتصدر هاشتاج وفاة الشيخ محمود القارئ إمام جامع القبلتين في يوم رحيله منصة الترند العالمي على "تويتر"، حيث خيم الحزن على رواد المنصة الذين سألوا الله له المغفرة والرحمة للراحل ، كما تم تداول مقاطع فيديو لقراءة مؤثرة ومميزة القارئ الراحل خلال إمامته بالحرم النبوي الشريف .

كما نعاه الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، وقال "آل الشيخ " في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر " تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الشيخ محمود خليل القارئ‬ إمام مسجد القبلتين والحرم النبوي المكلف، رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وجزاه كل خير بما قدم، ونقدّم العزاء الصادق والمواساة لأسرته ومحبيه، مختتمًا تغريدته بقوله "ونسأل الله أن يلهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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