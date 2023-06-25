كأس أمم إفريقيا.. التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبي في مواجهة النيجر

يلتقي في الثامنة مساء اليوم الأحد المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي نظيره منتخب النيجر في افتتاحية لقاءات أولمبي الفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب.

واختتم المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي تدريباته امس السبت استعدادا للقاء النيجر اليوم الأحد المقرر أن يقام باستاد بن بطوطة فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة مساء بتوقيت طنجة .

موعد مباراة المنتخب الأولمبي والنيجر والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي مواجهة النيجر اليوم الأحد في كأس أمم إفريقيا فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المغرب الثامنة بتوقيت القاهرة.

مباراة المنتخب الأولمبي أمام النيجر ستكون منقولة عبر قناة beIN Sports HD 4 الناقل الحصري لبطولة كأس أمم إفريقيا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

قناة الرياضية المغربية سوف تذيع مباراة المنتخب الأولمبي والنيجر عبر قناتها الأرضية فضلا عن قناة أون تايم سبورتس الأرضية.

تشكيل المنتخب الأولمبي المتوقع للقاء النيجر

استقر البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي على التشكيل الذي يبدأ به مواجهة اليوم أمام منتخب النيجر والذي جاء على النحو التالي:

في حراسة المرمى: حمزة علاء.

في الدفاع: محمد أشرف ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وأحمد عيد.

في الوسط: محمد شحاتة ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا.

في الهجوم: إبراهيم عادل ومصطفى سعد ميسي وأسامة فيصل.

المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته

وأدى المنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريبه الرئيسي باستاد بن بطوطة بمدينة طنجة استعدادا للقاء النيجر ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

شارك فى التدريبات كل لاعبي المنتخب الأولمبي وظهروا جميعا بمستوى جيد وتنافسوا للفوز بثقة الجهاز الفني بقيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني.

حماس فى تدريبات المنتخب الأولمبي

شهد المران الرئيسي الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأولمبي ، وتعيش البعثة فى أجواء إيجابية ويسيطر الحماس على اللاعبين بحثا عن تحقيق الحلم الأوليمبي والدفاع بقوة عن اللقب خاصة وأن المسيرة لن تكون سهلة وتحتاج للتركيز فى تفاصيل التفاصيل وهو ما يدركه اللاعبون جيدا .



وتنطلق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا اليوم السبت بمباراة الافتتاح التى تجمع المغرب البلد المستضيف مع غينيا فى المجموعة الأولى التى تقام مبارياتها فى الرباط بمشاركة المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي.

وتستمر منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا حتى يوم 8 يوليو المقبل بمدينتي الرباط وطنجة ، ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم : منتخبات المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : المنتخب الأولمبي ومالى والجابون والنيجر .

ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث من بطولة كأس أمم إفريقيا مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .. وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .

ويتأهل الأول والثاني من المنتخبات المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب ، والخاسران على المركز الثالث.