أخبار الفن.. زوجه مصطفى قمر تنضم لفيلمه.. وخالد عليش يستغيث لرؤية ابنته

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زوجة مصطفى قمر أحدث المنضمين لفيلم أولاد حريم كريم



فاجأ الفنان مصطفى قمر جمهوره بانضمام زوجته إلى فيلم "أولاد حريم كريم" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة

انفجرت الفنانة هبة نور غضبا ؛ بسبب صورة مفبركة لها على السوشيال ميديا، وأعربت عبر حسابها على مواقع التواصل، عن غضبها من انتشار صورة مفبركة لها بملابس مكشوفة، ادعى ناشروها ان الصور التقطت لها وهي في ملهى ليلي بلبنان؛ حيث توعدت هبة بمحاسبة مصممي الصور ومعاقبتهم.



وجه الفنان خالد عليش، رسالة مؤثرة لابنته، مشيرًا الى أنه يحاول بكل الطرق أن يراها.



تحيي فرقة بلاك تيما حفلًا غنائيًا على مسرح ساقية الصاوي، ومن المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 29 يونيو، وهو ثاني أيام عيد الأضحي المبارك