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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. زوجه مصطفى قمر تنضم لفيلمه.. وخالد عليش يستغيث لرؤية ابنته

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن مصطفى قمر و خالد عليش

زوجة مصطفى قمر أحدث المنضمين لفيلم أولاد حريم كريم


فاجأ الفنان مصطفى قمر جمهوره بانضمام زوجته إلى فيلم "أولاد حريم كريم" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة


فنانة شهيرة في أزمة بسبب صورة بملهى ليلي

انفجرت الفنانة هبة نور غضبا ؛ بسبب صورة مفبركة لها على السوشيال ميديا، وأعربت عبر حسابها على مواقع التواصل، عن غضبها من انتشار صورة مفبركة لها بملابس مكشوفة، ادعى ناشروها ان الصور التقطت لها وهي في ملهى ليلي بلبنان؛ حيث توعدت هبة بمحاسبة مصممي الصور ومعاقبتهم.


مش عارف أشوفك .. خالد عليش يوجه رسالة مؤثرة لابنته


وجه الفنان خالد عليش، رسالة مؤثرة لابنته، مشيرًا الى أنه يحاول بكل الطرق أن يراها.

موعد حفل فرقة بلاك تيما على مسرح ساقية الصاوي


تحيي فرقة بلاك تيما حفلًا غنائيًا على مسرح ساقية الصاوي، ومن المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 29 يونيو، وهو ثاني أيام عيد الأضحي المبارك

مصطفى قمر خالد عليش

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