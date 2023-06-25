موعد حفل فرقة بلاك تيما على مسرح ساقية الصاوي

تحيي فرقة بلاك تيما حفلًا غنائيًا على مسرح ساقية الصاوي، ومن المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 29 يونيو، وهو ثاني أيام عيد الأضحي المبارك.

موعد الحفل الغنائي

وستقدم الفرقة حفلتين متتاليتين على أن تكون الأولى في تمام الساعة الثامنة مساءً، والثانية في تمام الساعة العاشرة مساءً.

أعمال الغنائية لفرقة بلاك تيما



وتقدم الفريق خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيهم الشهيرة مثل "بحار" و"كل مرة" و"إيه يعنى" و"أخبار أهرام جمهورية".

وكان قد قدم فريق بلاك تيما حفلًا غنائيًا جماهيريًا يوم الأربعاء الماضي الموافق 21 يونيو، الساعة 8 ونصف مساء على مسرح الفلكي، وهي إحدى حلقات برنامج SoldOut Music الذي يعرض عبر منصة watch it الإلكترونية.

فريق بلاك تيما



يذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين، أحمد بحر ومحمد عبده، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات فى مختلف الأماكن الثقافية فى مصر، كما نال فريق بلاك تيما العديد من الجوائز منها الميوزك أوورد للشرق الأوسط، وهوفريق غنائي مكون من ثلاثة شباب نوبيين، شارك بالغناء في فيلم "ألف مبروك" عام 2009، طرح ألبوم "بحار" عام 2010، الذي حقق نجاحًا كبيرًا.