من على متن سفينة.. ويزو تخطف الأضواء عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ويزو متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ويزو في الصور من خلال عطلتها الصيفية من علي متن سفينة في البحر.

طرحت إحدى السينمات في دولة الأردن برومو فيلم “ويزو سكول”، والذى يعد البطولة المطلقة الأولي للفنانة ويزو فى مجال السينما .

وكشفت السينما عن طرح الفيلم عبر شاشتها قريباُ ، وذلك بعد سنوات من تأجيل عرضه، والتي وصلت إلى ما يزيد عن الثلاثة سنوات .

والفيلم يشاركها البطولة فيه سامى مغاورى وإسراء عبد الفتاح وتأليف مصطفى السبكى وإخراج هانى رجب وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعي كوميدي حول مجموعة من الشباب الذين يتعرضوا إلى عديد من الأزمات فى حياتهم.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعي كوميدي حول مجموعة من الشباب الذين يتعرضون إلى عديد من الأزمات فى حياتهم.

وكان آخر أعمال ويزو هو مسلسل إكس لانس، لـ محمد سعد، يشاركه في البطولة، كل من: الفنانة شيرين، بالإضافة إلى حسام داغر، وإبرام سمير، وسارة درزاوي، واللذان ظهرا ضمن مجموعة مسرح مصر أيضا، بالإضافة إلى أحمد فتحي، وحسن عبد الفتاح، وعمر متولي، ومصطفى درويش، وسامي مغاوري، والعمل من إخراج إبرام نشأت، ومن إنتاج ممدوح شاهين ، وعرض خلال شهر رمضان الماضي.