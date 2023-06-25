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رئيس التحرير
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محافظات

المستوى الأول..

اليوم فتح باب التقديم الإلكتروني لـ رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر

صدى البلد

أكد الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أن قطاع المعاهد الأزهرية قرر فتح باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية (عادي- نموذجي- خاص) بدءًا من اليوم الأحد الموافق 25/6/2023، وينتهي يوم 31/7/2023 للمعاهد العادية، وللمعاهد الخاصة ينتهي التقديم يوم 17/7/2023.

 

 

أضاف رئيس الإدارة المركزية أن قطاع المعاهد الازهرية وضع مجموعة من الضوابط وإجراءات القبول في المستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي : 2023 / 2024م وهي كما يلي أن يكون الحد الأدنى لسن التقديم بالمعاهد الأزهرية ‏المستوى الأول لرياض الأطفال هو ( 4 سنوات) في أول أكتوبر 2023م والحد الأقصى (5 سنوات، و11 شهرًا، و29 يومًا)، والصف الأول الابتدائي (المتقدمين الجدد) هو (6  سنوات) في أول أكتوبر 2023م والحد الأقصى (9 سنوات).

 

وشدد رئيس المنطقة على أولياء الأمور مراعاة الدقة عند تسجيل بيانات ذويهم ، وأنه يقع على مسئوليتهم صحة البيانات المسجلة، واسم المعهد الذي تم اختياره ونوعه، وعليهم متابعة موقع التنسيق الإلكتروني حتى ظهور نتيجة التنسيق، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على ذلك خلال المدة المحددة لتسليم الملف الورقي.

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وأشار الجنيدي الي أنه سيتم تصعيد أطفال المستوى الأول بالعام الدراسي المنقضي للمستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال بالمعهد ذاته دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك، كما سيتم تصعيد أطفال المستوى الثاني بالعام الدراسي المنقضي بالمعهد للصف الأول الابتدائي بالمعهد ذاته دون حاجة ولي الأمر إلى تقديم إلكتروني، مع مراعاة استيفاء أي مستندات أخرى تكون لازمة في هذا الشأن.

 

واختتم رئيس المنطقة أنه يجوز لولي أمر الطفل الحاصل على المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2022/2023م التقديم إلكترونيًّا لابنه / ابنته في تنسيق الصف الأول الابتدائي في معهد ليس به مرحلة رياض أطفال، إذا كان مستوفيًا للسن وشروط القبول المقررة في هذا المعهد، وحال وجود أماكن شاغرة؛ مع احتفاظه بمكانه الأصلي حال عدم قبوله في التنسيق الجديد، والتقديم من خلال هذا الرابط https://www.azhar.eg/splash.html?fbclid=IwAR2Z4aVNL_5UUcnwPmmhvWW6FjzK8ohTgoyPZwxKvY02ItM88ZwRdNRLj5g

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