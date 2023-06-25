لأول مرة.. أفلام عيد ‏الأضحى بأسعار مخفضة بمركز الإبداع والهناجر ‏

تستضيف سينما مركز ‏الإبداع، ‏وسينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، التابعتان لصندوق التنمية الثقافية، عدداً من ‏العروض السينمائية لموسم عيد الأضحى، بأسعار مُخفضة للجمهور، ‏ذلك للمرة الأولى.

مركز الابداع

تُقام العروض، ابتداءً من مساء الـ٢٧ ‏من ‏يونيو الجاري- وقفة عيد الأضحى-وتستمر في ‏عروض ‏متتالية على مدار اليوم، ابتداءً من العاشرة صباحاً وحتى منتصف الليل، ‏حيث ستكون البداية بفيلمي ‏‏"تاج" بطولة النجم تامر حسني، و"بيت الروبي"، ‏بطولة ‏النجمين، كريم عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز ،حيث يتم حجز التذاكر من خلال "شباك التذاكر بمركز الهناجر للفنون"، بساحة دار الأوبرا المصرية.

سينما الهناجر

وتأتي تلك العروض تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الثقافة الهادفة للوصول بالمنتج الثقافي للجميع، وتفعيلاً للعدالة الثقافية، ‏وبناء الإنسان المصري في ظل الجمهورية الجديدة.‏

فيلم بيت الروبى

بيت الروبى تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

فيلم تاج

بينما ينتمي فيلم "تاج" لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.