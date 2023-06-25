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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 423 حصان| مواصفات أقوى سيارة MG4 هاتشباك كهربائية.. صور

MG4 XPower الهاتشباك
MG4 XPower الهاتشباك الكهربائية بقوة 423 حصان

أطلقت شركة إم جي مؤخراً سياراتها الجديدة MG4 XPower ، وتنتمي إم جي XPower  الي فئة السيارات الهاتشباك ذات القوة الخارقة، لكونها تنتج قوة جبارة تصل إلي 423 حصان من محرك ثنائي الدفع، وتهدف سيارة إم جي الهاتشباك الجديدة لمنافسة سيارات مثل فولكس فاجن ID 3 .

MG4 XPower الهاتشباك الكهربائية بقوة 423 حصان

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- موصفات MG4 XPower الهاتشباك

MG4 XPower الهاتشباك الكهربائية بقوة 423 حصان

وستظهر سيارة MG4 XPower لأول مرة في مهرجان Goodwood للسرعة، بالإضافة الي إنها حاليا أقوى سيارات إم جي على الإطلاق، وهي عبارة عن سيارة رياضية محدودة الإنتاج تم صناعتها من قبل شركة Qvale الإيطالية، وتقدم بمحرك فورد ينتج قوة 385 حصان، وتتسارع إلى 96 كم/ساعة في 4.9 ثانية.

زودت MG4 XPower  بتوزيع وزن السيارة بنسبة 50:50، وبها أيضا نظام تعليق مستقل بخمس وصلات للمحور الخلفي، ونظام توجيه كهربائي مزدوج التروس .

- محركات  MG4 XPower

MG4 XPower الهاتشباك الكهربائية بقوة 423 حصان

تقدم سيارة  إم جي XPower  الهاتشباك الكهربائية بحزمة بطاريات سعتها  64 كيلوواط/ساعة، وشاحن سريع بنطاق  135 كيلوواط من فئة  DC، وتخرج قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 201 حصان، وتتسارع وصولا الي 96 كم/ساعة في 7.9 ثانية، وستمتلك إم جي XPower  من نسخة Extended Range محرك ينتج قوة 242 حصان .

MG4 XPower الهاتشباك الكهربائية بقوة 423 حصان

تحمل أيضا سيارة  MG4 الهاتشباك الكهربائية الجديدة محركات كهربائية مزدوجة، تنتج قوة إجمالية 423 حصان، وعزم دوران يبلغ 443 نيوتن/متر.

MG4 XPower الهاتشباك الكهربائية بقوة 423 حصان

سيارة MG4 XPower الهاتشباك الكهربائية من إم جي هي الآن أقوى من سيارة بورشه تايكان كروس توريزمو 4، التي تنتج قوة 375 حصان فقط، ومن بي إم دبليو i4 xDrive40، التي تنتج أيضا 396 حصان، وبوليستار 2 التي تنتج قوة 421 حصان .

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