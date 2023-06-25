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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

حجازي يقرر عدم السماح لمقدري الدرجات باصطحاب الموبايل في كنترولات الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم في السويس اليوم

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بزيارة مفاجئة لمحافظة السويس لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول بمختلف لجان المحافظة.

واستهل الدكتور رضا حجازي الزيارة بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية، لمتابعة آخر مستجدات سير امتحانات الثانوية العامة اليوم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظ.

وحرص الوزير على مراجعة تنفيذ توجيهاته بتوزيع ورق اجابة البابل شيت وورق اجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان ب١٠ دقائق، موجهًا بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

وشدد الوزير بعدم السماح لمقدري الدرجات باصطحاب الهواتف المحمولة معهم، أثناء فترة التقدير.

كما شدد اللوزير على إحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

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