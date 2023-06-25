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رئيس التحرير
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أخبار البلد

بشرى للمواطنين.. وظائف جديدة على بوابة الحكومة في هذا التوقيت

صدى البلد

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً تلقاه من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، بشأن سير عمل المسابقات المركزية والتي من المقرر الإعلان عنها في شهر يناير ويونيو من كل عام وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 86 لسنة 2016.

وأكد رئيس الوزراء أن تلبية حاجة الوحدات الإدارية من الموارد البشرية، تأتي بعد دراسة مُفصلة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع الوحدة طالبة الوظائف، وذلك حتى يتم التأكد من التوظيف الأمثل للموارد البشرية قبل دعمها بوظائف إضافية.

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وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تحرص على أن تكون منظومة المسابقات المركزية محوكمة ومميكنة، كما تضمن حق جميع المتقدمين في تكافؤ الفرص بينهم جميعا في كافة مراحل المسابقة، مع ضمان أن الأكفأ هو من سيحصل على الوظيفة العامة.

وأكد الدكتور صالح الشيخ أنه من المقرر أن ينشر الجهاز الإعلانات التي سيعلن عنها خلال شهر يونيو الجاري على بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ ، والتي طورها الجهاز بحيث تكون آلية التواصل بين المتقدم والجهاز في كافة مراحل المسابقات المركزية، بدءا من التقديم حتى إعلان النتيجة، كما يقوم الجهاز بنشر الإعلان قبل بدء موعد التقديم بوقت كاف؛ حتى يتسنى للمتقدمين اختيار المسابقات التي سيقدمون فيها وكذلك تجهيز المستندات المطلوبة، ويمكن للمتقدمين الاطلاع على شروط الإعلان والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى التعرف على بيانات التقديم والاتصال من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

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وسيعلن الجهاز عن حاجة وزارة الموارد المائية والري لتعيين عدد (238) في وظيفة مهندس بالتخصصات الآتية (ميكانيكا – كهرباء – مدني – حاسب آلي) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج). ويتم التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتباراً من 18/7/2023 حتى 31/7/2023.

وسيعلن الجهاز عن حاجة الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل عن حاجة الهيئة لتعيين عدد (102) في وظيفة فني بالتخصصات الآتية (تشغيل - ميكانيكا – كهرباء - إنشاءات مدنية) بالمستوى الوظيفي الرابع (ب)، بالإضافة إلى حاجة الهيئة لتعيين عدد (47) في وظيفة مهندس بالتخصصات الَآتية (ميكانيكا – كهرباء – مدني - بناء السفن) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) ويتم التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتباراً من 11/7/2023 حتى 24/7/2023.

وسيعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أيضا عن حاجة الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل لتعيين عدد (100) في وظيفة مهندس بالتخصصات الَآتية (كهرباء – مدني - إلكترونيات) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج). ويتم التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتباراً من 11/7/2023 حتى 24/7/2023.

وسيُعلن عن حاجة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل التابعة لوزارة النقل لتعيين عدد (23) مهندساً في وظيفة باحث تخطيط أو باحث مشروعات بالتخصصات الَآتية (كهرباء – مدني – حاسبات – معماري – اتصالات – ميكانيكا) وعدد (9) في وظيفة باحث اقتصادي وعدد (8) في وظيفة باحث تمويل وتكاليف، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج). ويتم التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتباراً من 11/7/2023 حتى ٢٤/٧/٢٠٢٣.

ومن المقرر أن يُعلن الجهاز أيضا خلال الفترة المقبلة عن عدد من المسابقات المقرر إجراؤها لصالح عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

الوزراء يناير يونيو التنظيم والإدارة المسابقات المركزية

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